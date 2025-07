PS Store: Top 10 PS+ Deals im Juli 2025 – Spare bei Dead Space & Borderlands!

Der Sommer steht vor der Tür und damit auch die “Summer Early Access PS+” Angebote im PlayStation Store. Diese exklusiven Rabatte sind nur für PlayStation Plus Abonnenten zugänglich und laufen parallel zu den breiteren „July Savings“-Angeboten. Hier sind die 10 besten Deals, die du nicht verpassen solltest, bevor sie am 16. Juli 2025 um 08:59 Uhr CET enden.

Dead Space – Ein Klassiker neu aufgelegt

Was macht das Dead Space Remake so besonders? Die Neuauflage des Survival-Horror-Spiels Dead Space von 2023 bringt alles, was das Original von 2008 auszeichnete, auf die nächste Stufe. Die überarbeitete Grafik und die verbesserte Audioqualität machen die USG Ishimura noch furchteinflößender. Dank moderner Technologie erlebst du ein atmosphärisches Abenteuer ohne Ladebildschirme.

Für PlayStation Plus Abonnenten ist Dead Space jetzt für nur 13,99 Euro erhältlich, ein Bruchteil des üblichen Preises von 69,99 Euro. Lass dich auf das Abenteuer ein und erlebe, warum es zu den besten Survival-Horror-Erfahrungen zählt.

Borderlands Collection: Pandora’s Box – Eine Schatzkiste voller Abenteuer

Warum lohnt sich die Borderlands Collection? Dieses Bundle ist ein Muss für Fans von Loot-Shootern. Die Borderlands Collection: Pandora’s Box enthält alle Hauptspiele der Serie sowie jede Menge DLCs. Für 37,49 Euro statt 149,99 Euro bietet es ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für alle, die sich vor dem Erscheinen von Borderlands 4 in die Serie vertiefen möchten.

Erkunde die chaotische Welt von Pandora und erlebe die humorvollen und actiongeladenen Abenteuer, die die Serie so beliebt gemacht haben.

Silent Hill 2 – Horror in neuer Form

Was bietet das Silent Hill 2 Remake? Die 2024er Neuauflage von Silent Hill 2 bringt die klassische Geschichte mit modernem Gameplay und verbesserter Grafik zurück. Der psychologische Horror um James Sunderland wird durch eine intensivere Story und besseres Voice-Acting ergänzt.

Für 34,99 Euro statt 69,99 Euro kannst du dich in die bedrohliche Atmosphäre von Silent Hill stürzen und herausfinden, warum dieser Titel als einer der besten der Serie gilt.

Mafia: Definitive Edition – Eine Reise in die Vergangenheit

Was macht Mafia: Definitive Edition aus? Diese Neuauflage des Klassikers von 2002 entführt dich in die kriminelle Unterwelt der 1930er Jahre. Mit aktualisierter Grafik und Gameplay-Elementen bietet es ein stimmiges Erlebnis für Fans von Gangster-Geschichten.

Der Preis von 5,99 Euro für PlayStation Plus Abonnenten macht es zu einem unverzichtbaren Kauf für jeden, der die fesselnde Geschichte von Tommy Angelo erleben möchte.

Metro Saga Bundle – Überleben in der Postapokalypse

Warum sollte das Metro Saga Bundle auf deiner Liste stehen? Diese Sammlung bietet alle drei Hauptspiele der Metro-Reihe inklusive aller DLCs. Tauche ein in die düsteren Tunnel Moskaus und überlebe gegen Mutanten und feindliche Fraktionen.

Für nur 8,99 Euro statt 59,99 Euro bietet dieses Bundle eine packende und atmosphärische Spielerfahrung, die du nicht verpassen solltest.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – Ein galaktisches Abenteuer

Was macht LEGO Star Wars: The Skywalker Saga einzigartig? Diese umfassende Sammlung deckt alle neun Filme der Skywalker-Saga ab und bietet eine humorvolle und actionreiche Interpretation der legendären Geschichten.

Für 11,99 Euro statt 59,99 Euro bietet es eine Fülle an Inhalten und Unterhaltung, die sowohl Star Wars- als auch LEGO-Fans begeistern wird.

Marvel’s Midnight Suns – Heldenhafte Taktiken

Was bietet Marvel’s Midnight Suns? In diesem taktischen Rollenspiel führst du eine Gruppe von Marvel-Helden gegen die Mächte der Finsternis. Mit einer Mischung aus Deckbuilding und Strategie bietet es ein einzigartiges Gameplay-Erlebnis.

Die Legendary Edition ist für 19,99 Euro erhältlich und enthält alle DLCs, was es zu einem lohnenden Kauf für Marvel-Fans macht.

Ghostwire: Tokyo – Magie in der Metropole

Was macht Ghostwire: Tokyo besonders? In diesem einzigartigen Shooter kämpfst du mit magischen Fähigkeiten gegen übernatürliche Wesen in einem detailgetreu nachgebildeten Tokio. Die Kombination aus urbanem Setting und unkonventionellem Gameplay ist einzigartig.

Für 14,99 Euro statt 59,99 Euro kannst du dich in diese fesselnde Welt stürzen.

OlliOlli World – Skaten mit Stil

Warum solltest du OlliOlli World ausprobieren? Dieses bunte 2D-Skateboard-Spiel bietet ein kreatives und herausforderndes Gameplay, das sowohl Neueinsteiger als auch erfahrene Spieler anspricht.

Für nur 4,99 Euro kannst du in die surreale Welt von Radlandia eintauchen und deine Skate-Skills unter Beweis stellen.

Dying Light 2 – Zombie-Apokalypse im Wandel

Was hat sich in Dying Light 2 geändert? Dank fortlaufender Updates hat sich dieses Zombie-Open-World-Spiel erheblich verbessert. Mit neuen Missionen, Waffen und überarbeitetem Nacht-Gameplay bietet es ein aufregendes Erlebnis.

Für 20,99 Euro statt 59,99 Euro kannst du dich in die apokalyptische Welt von Dying Light 2 wagen und die Stadt Villedor erkunden.

Welche dieser Angebote wirst du im PlayStation Store nutzen? Hinterlasse gerne einen Kommentar und teile uns deine Meinung mit!