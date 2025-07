PS Store Summer Sale 2025 – Die 10 besten Spiele-Angebote im Juli

Der PlayStation Store hat den Startschuss für den mit Spannung erwarteten „Summer Sale“ 2025 gegeben. Diese Verkaufsaktion, die bis zum 31. Juli 2025 läuft, bietet dir eine Fülle von Rabatten auf einige der besten Spiele, die derzeit verfügbar sind. Hier sind die zehn besten Angebote, die du dir nicht entgehen lassen solltest.

Cyberpunk 2077

Warum sollte ich Cyberpunk 2077 kaufen? Trotz seines holprigen Starts hat sich Cyberpunk 2077 zu einem der beeindruckendsten Comeback-Stories der Gaming-Geschichte entwickelt. Der Preis liegt derzeit bei 16,49 Euro, was es zu einem Schnäppchen für ein Spiel von solchem Kaliber macht. Die immersive Welt und die Möglichkeit, deinen Charakter individuell anzupassen, sind nur einige der Highlights. Die Phantom Liberty-Erweiterung ist ebenfalls im Angebot und bietet dir noch mehr Inhalte.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate

Was macht Splintered Fate besonders? Dieses Spiel bietet dir eine spannende Roguelite-Erfahrung, die viele an Hades erinnert. Mit einem Preis von 18,49 Euro oder 14,49 Euro für PlayStation Plus-Abonnenten ist es ein Muss für Fans der Teenage Mutant Ninja Turtles. Die Vielfalt der Fähigkeiten und Upgrades sorgt für abwechslungsreiche Spielrunden und hält die Spannung hoch.

The Forgotten City

Warum ist The Forgotten City einen Blick wert? Ursprünglich ein Mod für Skyrim, hat sich The Forgotten City zu einem eigenständigen Abenteuer entwickelt. Für nur 7,49 Euro oder 5,99 Euro für Abonnenten kannst du in ein packendes Mysterium eintauchen, das tiefgründige philosophische Fragen aufwirft. Die hervorragende Erzählweise macht dieses Spiel zu einem der besten narrativen Erlebnisse der letzten Jahre.

Streets of Rage 4

Was bietet Streets of Rage 4? Dieses klassische Side-Scrolling Beat ‚em up hat mit 8,74 Euro einen attraktiven Preis und bietet dir eine Mischung aus nostalgischem Gameplay und modernen Elementen. Die atemberaubende Grafik und der mitreißende Soundtrack machen es zu einem Highlight für Fans des Genres.

Nine Sols

Weshalb solltest du Nine Sols spielen? Nine Sols ist ein fesselndes Action-Plattformspiel, das für 18,49 Euro oder 16,99 Euro für Abonnenten erhältlich ist. Es kombiniert anspruchsvolle Bosskämpfe mit einer faszinierenden Geschichte, die das Spiel von anderen abhebt.

Alan Wake 2

Was macht Alan Wake 2 einzigartig? Dieses Spiel bietet eine einzigartige Mischung aus Action und Mystery und ist für 22,99 Euro erhältlich. Trotz seiner mysteriösen Szenen zieht es dich in eine Welt voller spannender Wendungen und Überraschungen.

The Expanse: A Telltale Series

Warum in The Expanse eintauchen? Für nur 7,49 Euro bietet dieses Spiel eine tiefe Story, die im Universum der beliebten TV-Serie spielt. Es gibt dir die Freiheit, die Umgebung zu erkunden und ist ein Muss für Fans der Serie.

Maneater Apex Edition

Was macht Maneater interessant? Mit einem Preis von 11,49 Euro bietet Maneater ein einzigartiges Erlebnis, indem du als Hai die offene Welt erkundest. Die Erweiterung Truth Quest fügt noch mehr verrückte Elemente hinzu und macht das Spiel zu einem einzigartigen Erlebnis.

Crow Country

Warum Crow Country spielen? Dieses Spiel kombiniert Elemente aus Final Fantasy 7 und Resident Evil und ist für 10,99 Euro erhältlich. Es bietet eine nostalgische, aber dennoch frische Herangehensweise an das Survival-Horror-Genre.

Detention

Was macht Detention so besonders? Detention ist ein 2D-Horrorspiel, das für nur 4,49 Euro erhältlich ist. Es behandelt ernsthafte Themen wie politische Verfolgung und bietet ein unvergessliches Spielerlebnis.

Diese Angebote bieten dir die Möglichkeit, einige der besten Spiele zu einem Bruchteil des Preises zu erwerben. Welche dieser Spiele stehen auf deiner Wunschliste? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!