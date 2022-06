PS Plus im Juni 2022 bekannt: Mitglieder erhalten unter anderem God of War

Welche PS Plus-Titel kommen im Juni 2022? Wir können jetzt offiziell bestätigen, welche zusätzlichen Games Mitglieder*innen von PlayStation Plus im Juni 2022 erhalten werden. Sony hat über offizielle Kanäle alles Wichtige zu den neuen Games kommuniziert.

Bedenkt, dass ihr die Games für Mai 2022 unbedingt vor Ablauf der Frist aktivieren müsst, ansonsten könnt ihr nicht dauerhaft auf die Spiele zugreifen.

Leak erweist sich als richtig

Da die neuen PS Plus-Titel nun offiziell bekannt sind, wissen wir auch, dass sich die Infos der spanischen Seite Areajugones als vollkommen richtig herausgestellt haben. Um welche Spiele es sich dabei genau handelt, haben wir euch im Folgenden aufgelistet.

Gratis-Games im Abo: PS Plus im Juni 2022

Der Zeitplan für die Veröffentlichung der Spiele ist mittlerweile bekannt, Sony Interactive Entertainment hat in diesem Monat erneut im Rahmen dieses Zeitplans verkünden lassen, welche Spiele in diesem Monat folgen werden.

Die neuen Spiele werden immer mittwochs vor dem Launch angekündigt. Veröffentlicht werden die Games am darauffolgenden Dienstag, also dem ersten Dienstag im jeweiligen Monat. Die neuen Spiele werden dementsprechend am 7. Juni 2022, voraussichtlich ab 12 Uhr Mitgliedern zur Verfügung gestellt. Mit einem aktiven Abo könnt ihr auf sie zugreifen.

Letzte Chance für die Games vom Mai 2022

Wenn ihr ein aktives Abo euer Eigen nennen dürft, könnt ihr euch folgende Games aus dem Mai 2022 für eure Spielebibliothek freischalten, bevor sie den Juni-Games weichen.

FIFA 22 (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Curse of the Dead Gods (PS4)

(PS4) Tribes of Midgard (PS4/PS5)

Welche Spiele gibt es im Juni 2022?

Welche Spiele kommen im Juni 2022 zum PS Plus-Abo dazu? Das sind die neuen Gratis-Titel, die ihr zu eurem Abonnement erhaltet.

Was ist PS Plus? Das ist das Angebot

Bei PlayStation Plus handelt es sich um ein kostenpflichtiges Abonnement, das die Funktionen eures PSN-Kontos erweitert, damit ihr alles aus eurer PlayStation 4 und PlayStation 5 herausholen könnt. Diese Vorteile erhaltet ihr durch eine Mitgliedschaft bei PS Plus:

Online-Multiplayer

Monatliche Spiele

Automatischer Download von Spiel-Patches im Ruhemodus

Exklusiver Vorabzugriff auf komplette Testversionen, Demos und öffentliche Betas.

100 GB Online-Speicher für Spielstände

Exklusive Inhalte und Rabatte im PlayStation Store – halte nach dem PlayStation Plus-Logo Ausschau

Spielhilfe (nur auf PS5)

Die PlayStation Plus Collection mit 20 Blockbuster-Titeln (nur auf PS5)

Solltet ihr den Dienst bislang noch nicht ausprobiert haben, könnt ihr hier eine kostenpflichtige Mitgliedschaft erwerben:

Beachtet: Wenn ihr den Dienst im Rahmen einer kostenlosen Testversion ausprobieren könnt, vergesst nicht die automatische Verlängerung des Abonnements vor Ende der kostenlosen Testversion zu deaktivieren, wenn euch der Dienst nicht zusagt.

Wie viel kostet PlayStation Plus?

Je nach Dauer des Abos variieren die Kosten von PS Plus. Außerdem befindet sich der Service häufiger in Onlineshops vergünstigt im Angebot. Die aktuellen, regulären Preise lauten wie folgt: