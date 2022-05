Das PS Plus-Lineup kann jetzt heruntergeladen werden. Seit heute sind die neuen Bonus-Titel für alle Abonnent*innen als Download verfügbar. Wenn ihr also noch auf der Suche nach neuen PS4– oder PS5-Spielen seid und ein PS Plus-Abo habt, könnt ihr euch freuen.

PS Plus: Heute gehen die neuen Bonus-Spiele online

Darum geht’s: Jeden Monat veröffentlicht Sony einige PS4- und PS5-Spiele im Rahmen des PS Plus-Abos. Die können sich Abonnent*innen ohne Extra-Kosten (abgesehen von dem Preis des Abos) herunterladen, spielen und auch nach Ablauf des Monats behalten. Das Spiele-Lineup wird jedes Mal heiß diskutiert und sehnlichst erwartet.

PS Plus: Gratis-Demos angeblich 2 Stunden lang und verpflichtend für manche Spiele

Jetzt online: Wie jeden Monat gehen die PS Plus-Titel, die als Bonus mit dabei sind, meist am ersten Dienstag des jeweiligen Monats online, und zwar um die Mittagszeit. Das war auch heute so und seit ungefähr 12 Uhr könnt ihr die aktuellen Bonusspiele herunterladen. Gleichzeitig bedeutet das natürlich auch, dass die April-Titel jetzt nicht mehr verfügbar sind.

Diese drei Spiele gibt es bei PS Plus im Mai 2022:

FIFA 22 (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Curse of the Dead Gods (PS4)

(PS4) Tribes of Midgard (PS4/PS5)

Was sind das für Spiele?

FIFA 22 gehört zu den erfolgreichsten Fußballspielen überhaupt und ist vor allem in Deutschland und Europa ein extrem beliebter Titel, der sich sehr oft verkauft hat. Allerdings kommt „FIFA 22“ vor allem aufgrund des Online-Modus‘ FIFA Ultimate Team nicht bei allen gut an.

Curse of the Dead Gods war einer der Überraschungs-Hits aus dem Jahr 2021. Das Roguelite funktioniert in etwa wie das großartige Hades: Ihr müsst euch also bis zum Ende der Dungeons durchschlagen und es unterwegs mit haufenweise fiesen Gegnern aufnehmen, die euch ans Leder wollen.

Tribes of Midgard ist ein Online-Multiplayerspiel, das zur Zeit der Wikinger spielt und ein bisschen an Valheim erinnert. Allerdings müsst ihr hier sehr viel mehr auf Looten, Basisbau, Crafting und Verteidigung achten, wenn die Gegner anrücken. Ohne Kooperation geht hier nichts.