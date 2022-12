PS Plus im Dezember 2022: Das sind die neuen Essential-Games

Wie jeden Monat bekommen Abonnent*innen von Sonys Abo-Service PS Plus ab der Stufe Essential Zugriff auf drei Spiele, die ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen werden können. Die Games wurden jetzt offiziell vorgestellt. Für den Dezember haben sich die Japaner nochmal ordentlich ins Zeug gelegt, eigentlich sind es nämlich sogar ganze fünf Spiele.

Wie immer habt ihr ungefähr einen Monat Zeit, um die Titel im Store zu aktivieren. Wenn ihr sie also nicht direkt zocken wollt, solltet ihr sie für später zu eurer Bibliothek hinzufügen.

Nachfolgend seht ihr alle Spiele, die neu im Dezember 2022 dazu kommen:

Das wohl größte Highlight diesen Monat ist die „Mass Effect Legendary Edition“. Diese enthält die komplette Sci-Fi-Trilogie um Commander Shepard und über 40 DLCs. Alle drei Spiele wurden für die Legendary Edition technisch verbessert. „Biomutant“ ist ein charmantes Open-World-Rollenspiel, in dem ihr als mutierter Waschbär in einer dystopischen Welt überleben müsst. „Divine Knockout“ ist ein neuer Titel der Smite-Macher, der PvP-Kämpfe in Third-Person bietet

Wann erscheinen die PS Plus-Games für Dezember 2022? Die neuen Spiele erscheinen am 6. Dezember 2022. Ab kommenden Dienstag könnt ihr sie zwischen 11 und 12 Uhr für eure Bibliothek aktivieren und dann herunterladen. Dafür benötigt ihr allerdings ein aktives PS Plus-Abo.

PS Plus: Alle Infos zum neuen Modell

Seit einigen Monaten funktioniert der Abo-Service PS Plus anders als in den Jahren zuvor. Es gibt jetzt drei Stufen (Essential, Extra, Premium), die jeweils andere Vorteile bieten.

PS Plus Essential 1 Monat: 8,99 Euro 3 Monate: 24,99 Euro 12 Monate: 59,99 Euro

PS Plus Extra 1 Monat: 13,99 Euro 3 Monate: 39,99 Euro 12 Monate: 99,99 Euro

PS Plus Premium 1 Monat: 16,99 Euro 3 Monate: 49,99 Euro 12 Monate: 119,99 Euro



