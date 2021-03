PS Plus im April 2021: Ihr wollt die volle Dino-Action!

Diese Woche werden die PS Plus-Games für April 2021 enthüllt, die als Gratis-Titel einen Monat lang für PS4/PS5 bereitstehen werden. In der PlayCentral-Umfrage konntet ihr angeben, welches Spiel ihr euch dafür wünscht. Und ihr sehnt euch nach Dinosauriern!

Community-Umfrage: Diese Games wollt ihr im April bei PS Plus

Unsere Community-Umfrage zum PS Plus-Line-up für April 2021 fällt wieder einmal sehr deutlich aus. Eure meistgewählten Wünsche stellen wir nachfolgend vor.

Die volle Dino-Action: ARK wird am meisten gewünscht!

Letzten Monat noch auf Platz 2 gelandet, konnte sich das Survival-Action-Adventure ARK: Survial Evolved diesmal in eurer Gunst behauptet und wird von den meisten Usern am sehnlichsten als nächster PS Plus-Titel gewünscht. 28 % der gesamten Stimmen konnte Ark für sich beanspruchen (338 Stimmen).

Ihr müsst euch in einer gefährlichen Welt voller Dinosaurier behaupten und für euer Überleben kämpfen. Dazu steht euch eine Reihe an Waffen zur Verfügung, die sich herstellen lassen. Ebenso sucht ihr Schutz in eigens erbauten Hütten. Ihr erkundet die Welt nach nützlichen Dingen und legt euch mit den monströsen Reptilien an, ganz nach dem Motto: „Nur der Stärkere überlebt.“

Nachfolger bereits angekündigt: Bei den The Game Awards 2020 wurde ARK 2 angekündigt, bei dem sogar Vin Diesel eine wichtige Rolle übernimmt.

Wie wahrscheinlich ist das? Es besteht absolut die Möglichkeit, dass „ARK: Survival Evolved“ als PS Plus-Gratistitel angekündigt wird. Es ist nicht mehr das neueste Spiel und viele Fans würden sich darüber freuen. Mit dem Nachfolger am Horizont könnte Sony auch dafür sorgen, dass das Interesse an der Reihe durch PS Plus wieder ansteigt.

Stimmen aus der Community: Der PlayCentral-User AntARKtis würde sich kein anderes Spiel lieber für PS Plus wünschen und schreibt in den Kommentaren: „Ich hoffe es kommt ARK!!!“

Platz 2: Marvel’s Spider-Man

Letzten Monat war Marvel’s Spider-Man noch mit Abstand vorne, aber jetzt scheint das Interesse an dem Spinnen-Helden abgeflacht zu sein. Immerhin 8 Prozent der Stimmen gehen noch an das Action-Adventure von Insomniac Games (91 Stimmen).

Das PlayStation-Exclusive von Insomniac Games lässt euch in die Rolle der ikonischen, freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft schlüpfen und New York in einer prachtvollen Open World erkunden. Neben kleineren Hilfegesuchen von Passanten der Metropole, nehmt ihr es zudem mit zahlreichen großen und bekannten Schurken aus dem Spider-Man-Universum auf.

Das Spiel besticht dabei mit einem sehr kurzweiligen und leicht erlernbaren Kampfsystem, bei dem – wie sollte es auch anders sein – vor allem von Spideys Spinnennetzen Gebrauch gemacht wird.

Noch mehr Spinnen-Power mit Miles Morales: Seit letztem Herbst ist mit Marvel’s Spider-Man: Miles Morales eine Standalone-Fortsetzung für PS4 und PS5 erschienen, die zwar deutlich kürzer als das Original ausfällt, aber dafür nicht minder kurzweilig.

Wie wahrscheinlich ist „Spider-Man“ für PS Plus? „Spider-Man“ erschien im September 2018 für die PS4, hat also schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Damit könnte es sich durchaus für das PS Plus-Line-up qualifizieren.

Da „Miles Morales“ vor einigen Monaten erschienen ist, wäre es sogar ziemlich praktisch für Sony, das Original-Spiel für alle PS Plus-Abonnenten zugänglich zu machen und das Interesse für das aktuellere Abenteuer dadurch nochmals zu steigern. Allerdings liegt eine Remastered-Fassung des Originals bereits der Deluxe Edition von „Miles Morales“ bei. Das spräche wiederum eher gegen PS Plus. Falls Sony wirklich den Fans „Spider-Man“ spendiert, dann wäre das wirklich ein Kracher.

Weitere Wunsch-Titel für PS Plus:

PS Plus-Spiele für April 2021 werden Mittwoch enthüllt, dieses Game ist bereits bekannt

Wer sich Horizon Zero Dawn wünscht, kann sich bereits freuen

Das Action-Adventure Horizon Zero Dawn konnte ebenfalls in der PlayCentral-Umfrage einige Stimmen sammeln. Dabei braucht ihr euch das Spiel gar nicht mehr zu wünschen. Es kommt zwar erstmal nicht zu PS Plus, aber dafür schenkt Sony es euch ab dem 20. April einfach so im Rahmen der Play at Home-Aktion!

An diesem Tag werden die PS Plus-Titel für März 2021 enthüllt

Die Enthüllung der neuen PS Plus-Spiele für April 2021 wird am Mittwoch, den 31. März 2021, stattfinden. Herunterladen könnt ihr die Spiele dann voraussichtlich am Dienstag, den 6. April 2021, wenn alles nach Plan verläuft.