Sony schenkt euch Horizon Zero Dawn und viele weitere PS4-Games

Sony spendiert euch im Rahmen der Play at Home-Aktion zurzeit coole Gratis-Games. Nun hat der Publisher das Line-up ausgeweitet, wie im offiziellen PlayStation Blog verkündet wird. 10 neue Spiele wurden enthüllt, die ihr in den nächsten Wochen vollkommen kostenlos für PS4 oder PS5 bekommt. Darunter befinden sich VR-Games, Indie-Perlen und eines der besten PS4-Exclusives überhaupt.

Play at Home: Sony verschenkt weitere PS4-Games

Die 9 Indie- und VR-Titel sind bereits ab dem 26. März gratis verfügbar. Horizon Zero Dawn folgt dann ab dem 20. April. Hier ist die gesamte Liste an verfügbaren Games der Play at Home-Aktion von Sony. Die ganzen PS4-Titel lassen sich dank Abwärtskompatibilität zudem auf der PS5 zocken.

Ab dem 26. März

Aktionszeitraum: 26. März um 4 Uhr bis 23. April um 5 Uhr.

Abzu

Enter the Gungeon

Rez Infinite

Subnautica

The Witness

Astro Bot Rescue Mission (VR)

Moss (VR)

Thumper (VR)

Paper Beast (VR)

Längere Testversion für Funimation / Wakanim in teilnehmenden Ländern

Ab dem 20. April

Aktionszeitraum: 20. April um 5 Uhr bis 15. Mai um 5 Uhr.

Horizon Zero Dawn

Das PS4-Exclusive Horizon Zero Dawn wird in der Complete Edition angeboten. Diese enthält neben dem Hauptspiel zudem den Story-DLC The Frozen Wilds. Damit könnt ihr euch wunderbar auf das Sequel Horizon Forbidden West vorbereiten, das noch in diesem Jahr erscheinen soll.

Play At Home: Sichert euch im März 2021 dieses Gratis-Game für die PS4

Noch ein paar Tage gibt es Ratchet & Clank kostenlos

Der aktuelle Play at Home-Gratistitel Ratchet & Clank ist für diesen Monat noch kostenlos zu haben. Bis zum 1. April habt ihr die Möglichkeit, das Abenteuer des mutigen Lombax einfach so zu laden.