Play At Home: Sichert euch im März 2021 dieses Gratis-Game für die PS4

Im April des vergangenen Jahres rief Sony die Initiative Play At Home ins Leben. Da die Menschen aufgrund von COVID-19 dazu angehalten sind zu Hause zu bleiben, möchte Sony die PlayStation-Community durch kostenlose Spiele unterhalten.

Play At Home ist zurück: Dieses Gratis-Game gibt es im März

Da die Corona-Pandemie auch weiterhin besteht und das alltägliche Leben, wie wir es kennen, eingeschränkt ist, hat Sony Play At Home erneut gestartet und zudem erweitert. Waren es im vergangenen Jahr mit Knack 2 und Journey zwei kostenlose PlayStation-Spiele, gibt es in diesem Jahr nach und nach eine Reihe von kostenlosen Spielen und Angeboten auf Unterhaltung. Die diesjährige Play At Home-Initiative startet im März und läuft bis einschließlich Juni.

Ab dem 2. März 2021 bis zum 1. April steht der Titel „Ratches & Clank“ für PS4 im PlayStation Store als kostenloser Download zur Verfügung. Habt ihr euch das Spiel einmal geholt, könnt ihr es für immer behalten.

Play At Home Gratis-Game im März 2021:

Spiel: Ratchet & Clank

Ratchet & Clank Zeitraum: 2. März 2021 um 5 Uhr bis zum 1. April um 5 Uhr

In den kommenden Wochen wird Sony weitere Informationen zu den kostenlosen Spielen und Angeboten mitteilen, die für die PlayStation-Community bereitsgestellt werden.

Weitere Gratisspiele für PS Plus-Abonnenten

Seit ihr PlayStation Plus-Mitglied, erhaltet ihr ab heute die folgenden vier Spiele für die PS4/PS5:

Nähere Infos zu den Spielen haben wir euch in diesem Beitrag aufgelistet.