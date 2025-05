Project Orion enthüllt – Neues Cyberpunk-Abenteuer in düsterem Chicago geplant

CD Projekt Red, das polnische Entwicklerstudio hinter dem erfolgreichen Rollenspiel Cyberpunk 2077, arbeitet an einem direkten Nachfolger mit dem Codenamen „Project Orion“. Diese aufregende Neuigkeit wurde auf der Digital Dragons Konferenz bekannt gegeben, bei der der Cyberpunk-Schöpfer Mike Pondsmith einige Details zum neuen Spiel enthüllte. Laut Pondsmith wird der Nachfolger eine neue Stadt als Schauplatz haben, die sich an Chicago orientiert, jedoch mit einem düsteren Twist.

Ein neuer Schauplatz für das Cyberpunk-Universum

Was erwartet Spieler im neuen Cyberpunk 2077 Sequel? Night City, der ikonische Schauplatz des ersten Spiels, wird weiterhin existieren, aber die Spieler werden auch eine neue Stadt erkunden können. Pondsmith beschrieb diese als „Chicago gone wrong“, was einen urbanen, aber einzigartigen Stil suggeriert, der weniger an „Blade Runner“ erinnert, sondern mehr an eine verzerrte Version von Chicago.

Diese neue Umgebung bietet den Spielern die Möglichkeit, das Cyberpunk-Universum aus einer anderen Perspektive zu erleben und neue Geschichten zu entdecken. Angesichts der Tatsache, dass Cyberpunk 2077 seit über vier Jahren verfügbar ist, verspricht die Aussicht auf eine frische Stadt, langjährigen Fans neue Erkundungsmöglichkeiten zu bieten.

Die Herausforderungen der Vergangenheit

Wie wird Project Orion die Veröffentlichung von Cyberpunk 2077 beeinflussen? Die Veröffentlichung von Cyberpunk 2077 im Jahr 2020 war von vielen technischen Problemen überschattet, die zu Frustration bei den Spielern führten. CD Projekt Red hat jedoch in den letzten Jahren hart daran gearbeitet, das Spiel zu verbessern und die Spielerzufriedenheit zu steigern. Mit Project Orion möchte das Studio diese Fehler vermeiden und das Spiel erst veröffentlichen, wenn es wirklich bereit ist.

Diese Vorsicht könnte dazu führen, dass das Spiel noch einige Zeit in der Entwicklung bleibt, aber die Entwickler sind entschlossen, ein qualitativ hochwertiges Spielerlebnis zu liefern, das den hohen Erwartungen gerecht wird.

Erweiterung der Spielerbasis

Welche neuen Plattformen werden Cyberpunk 2077 unterstützen? Im nächsten Monat wird Cyberpunk 2077 als Starttitel für die Nintendo Switch 2 veröffentlicht. Diese Version wird sowohl das Hauptspiel als auch die DLCs auf einer physischen Cartridge enthalten, was sie von vielen anderen Third-Party-Spielen unterscheidet, die im Juni 2025 auf der Konsole erscheinen.

Die Veröffentlichung auf der Switch 2 könnte eine neue Spielerbasis anlocken und dazu beitragen, die Reichweite des Spiels zu erweitern. Die positive Resonanz der Nintendo-Fans ist ein gutes Zeichen dafür, dass CD Projekt Red auch auf dieser Plattform eine großartige Spielerfahrung bieten kann.

Wie stehst du zu der Aussicht, eine neue Stadt im Cyberpunk 2077 Sequel zu erkunden? Freust du dich auf Project Orion? Teile deine Gedanken in den Kommentaren mit uns!