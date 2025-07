Pokemon Unite – Mega-Entwicklungen und Latios-Event im Juli 2025

Pokemon-Fans haben Grund zur Freude, denn Pokemon Legends Z-A steht kurz vor der Veröffentlichung. Als neuester Teil der Franchise ist die Vorfreude groß und The Pokemon Company weiß, wie man die Spannung steigert. Neben dem neuen Mega Evolution Set im Pokemon TCG, das Megas zurück ins Kartenspiel bringt, wird auch Pokemon Unite an der Feier teilnehmen. Das Pokemon MOBA bereitet sich auf sein vierjähriges Jubiläum vor und wird im Zuge der Feierlichkeiten Inhalte aus Legends Z-A ins Spiel integrieren.

Pokemon Unite feiert vierjähriges Jubiläum

Was erwartet dich zur Feier? Am 21. Juli 2025 wird Pokemon Unite offiziell vier Jahre alt. Doch die Feierlichkeiten beginnen schon früher. Bereits am 18. Juli 2025 startet das Pokemon Unite 4th Anniversary Event mit der Einführung neuer Unite-Lizenzen, einer Jubiläumskuchen-Herausforderung und vielen kostenlosen Geschenken für die Spieler. Ab dem 18. Juli kannst du tägliche Missionen für das Jubiläumsevent abschließen, mit vier neuen Missionen, die jeden Tag hinzukommen.

Zusätzlich bieten tägliche Jubiläums-Geschenkboxen Zuckerguss, mit dem du schneller spezielle Belohnungen verdienen kannst. Die Feierlaune wird durch die Ankündigung eines kostenlosen Garados Unite-Lizenz Angebots angeheizt, verfügbar für eine begrenzte Zeit.

Neue Pokemon Lizenzen und Mega Entwicklungen

Welche neuen Inhalte erwarten uns in Pokemon Unite? Die kostenlosen Belohnungen sind großartig, aber für viele Unite-Spieler dreht sich alles um die neuen Pokemon-Lizenzen. Das Jubiläum markiert das Debüt von Latios, mit einem Latios-Event, das vom 18. Juli bis zum 7. August 2025 läuft. Während des Events kannst du durch das Rollen auf einem Kachel-Missionsbrett eine Lizenz für das legendäre Pokemon freischalten.

Doch Latios ist nur der Anfang der Feierlichkeiten. Im Zuge des Pokemon Unite 4th Anniversary Posts enthüllte The Pokemon Company, dass ein Pokemon Legends Z-A Tie-in bald auf uns zukommt. Und das bedeutet mehr Megas in Unite. Pokemon Unite wird mehrere Mega-Entwicklungslizenzen ins Spiel bringen. Laut einer Erklärung von The Pokemon Company wird die „Mega-Entwicklung ein Schlüsselelement für Kämpfe“ in Pokemon Legends Z-A sein.

Mehr Mega-Evolutionen für Pokemon Unite

Welche Mega-Evolutionen könnten wir erwarten? Derzeit ist Mewtu das einzige Pokemon in Unite, das sich mit seinen Formen Mewtu X und Mewtu Y Mega-entwickeln kann. Doch das wird sich ändern. Im 4th Anniversary Post kündigte The Pokemon Company auch an, dass „weitere Unite-Lizenzen für Mega-entwickelnde Pokemon geplant sind“. Diese neuen Lizenzen sollen die Veröffentlichung von Pokemon Legends Z-A feiern.

Das genaue Veröffentlichungsdatum für die zusätzlichen Mega-Entwicklungslizenzen wurde noch nicht bekannt gegeben. Auch welche Mega-Entwicklungen hinzugefügt werden, ist noch unklar, obwohl Fans viele Ideen haben. Viele Fans vermuten, dass die neuen Lizenzen zeitgleich mit der Veröffentlichung von Pokemon Legends Z-A im Oktober erscheinen könnten, aber es ist auch möglich, dass sie früher ankommen.

Die Zukunft der Mega-Entwicklungen in Unite

Welche neuen Entwicklungen sind zu erwarten? Leaks haben darauf hingedeutet, dass Legends Z-A neue Mega-Entwicklungen neben den bereits bestehenden einführen wird. Viele Fans hoffen, dass einige dieser neuen Megas in Unite eingeführt werden. Wahrscheinlich werden sich die neuen Unite-Lizenzen auf Pokemon konzentrieren, die in Legends Z-A vorkommen, aber ob sie neu oder bestehend sein werden, bleibt abzuwarten.

In jedem Fall sind die Megas, die in Pokemon Unite kommen, sicherlich eine aufregende Neuerung, auf die sich Fans freuen können.

Welche Mega-Entwicklung würdest du gerne in Pokemon Unite sehen? Lass es uns in den Kommentaren unten wissen!