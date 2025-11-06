Pokémon Legends Z-A Update – Weniger Frust und neue Mega-Steine ab Oktober 2025

Am 5. Oktober 2025 veröffentlichte Pokémon Legends: Z-A das Update Version 1.0.2, das für die Teilnahme an den Online-Ranglisten-Kämpfen erforderlich ist. Das neue Update behebt einige Bugs im Kampfsystem des Spiels, die zuvor dazu führen konnten, dass du dich unabsichtlich von bestimmten Missionen ausschließt.

Änderungen in den Ranglisten-Kämpfen

Was ist neu in den Ranglisten-Kämpfen? Mit der Veröffentlichung der zweiten Saison der Ranglisten-Kämpfe wurden Anpassungen vorgenommen, um es einfacher zu machen, exklusive Belohnungen zu verdienen. Die Mega-Steine, wie der Greninjit von Saison 1, kehren als Preis für Spieler zurück, die Rang Y erreichen. Der Delphoxit ist nun für Trainer erhältlich, die Rang S erreichen, statt wie zuvor Rang K.

Interessant ist, dass die Ranglisten-Kämpfe keine Punkte mehr zwischen den Rängen abziehen. Das bedeutet, dass du von Rang Z zu Rang S schneller aufsteigen kannst als zuvor. Diese Änderungen machen die Ranglisten-Kämpfe attraktiver und belohnender für alle Teilnehmer.

Wichtige Bugfixes im Update 1.0.2

Welche Bugs wurden behoben? Neben den Ranglisten-Änderungen bringt das Update 1.0.2 auch einige wichtige Fehlerbehebungen mit sich. Ein Bug verhinderte, dass Pokémon-Attacken ihr Ziel trafen, wenn sie gerade beim Übergang der Zeit eingesetzt wurden. Ein weiterer Fehler betraf das Wechseln der Teammitglieder, wenn der Gegner gleichzeitig die Mega-Entwicklung einsetzte.

Ein besonders frustrierender Bug, der Spieler daran hinderte, Nebenmissionen abzuschließen, wenn sie vor der ersten Rogue Mega Evolution Battle nicht auf das Boxensystem zugegriffen hatten, wurde ebenfalls behoben. Diese Fehlerbehebungen sind wichtig, um ein reibungsloseres Spielerlebnis zu gewährleisten.

Neues zur Mega Dimension DLC

Was erwartet uns im Mega Dimension DLC? Zeitgleich mit dem Update hat Pokémon Legends: Z-A bestätigt, dass am 6. November 2025 um ungefähr 15:00 Uhr CET Neuigkeiten zur kommenden Mega Dimension DLC veröffentlicht werden. Obwohl einige Details noch unklar sind, ist bekannt, dass das DLC es Trainern ermöglichen wird, Mega-Steine für Mega Raichu X und Mega Raichu Y zu erhalten.

Das DLC wird sich auch auf das Mysteriöse Pokémon Hoopa konzentrieren, das bekannt dafür ist, Wurmlöcher zu anderen Dimensionen zu öffnen. Dies verspricht spannende neue Abenteuer und Herausforderungen für alle Trainer.

Zukünftige Updates und ungelöste Probleme

Was bleibt noch zu lösen? Trotz der zahlreichen Verbesserungen im Update 1.0.2 wurden einige Glitches, die mit schillernden Alpha-Pokémon zusammenhängen, nicht explizit erwähnt. Es bleibt abzuwarten, welche Probleme in zukünftigen Updates von Pokémon Legends: Z-A gelöst werden.

