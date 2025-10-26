Pokémon Legends: Z-A – Neuer Trick klont Shiny Pokémon für dein Team

In der Welt von Pokémon Legends: Z-A hat sich ein neuer Trick zur Vervielfältigung von schillernden Pokémon (Shiny Pokémon) etabliert, der es dir ermöglicht, diese seltenen Kreaturen zu klonen. Dieser Trick bietet nicht nur die Möglichkeit, deinen Freunden großartige Pokémon zum Tausch anzubieten, sondern erleichtert auch das Füllen deines Teams mit den begehrten schillernden Varianten.

Schillernde Pokémon sind seit ihrer Einführung in Pokémon Gold und Silber im Jahr 1999 bekannt für ihre Seltenheit. Sie besitzen alternative Farbpaletten und sind bei Sammlern äußerst beliebt. In Pokémon Legends: Z-A liegt die Grundbegegnungsrate für schillernde Pokémon bei eins zu 4.096, was sie zu einer echten Rarität macht.

Der Shiny-Duplizierungstrick im Detail

Wie funktioniert der Shiny-Duplizierungstrick? Um den Trick zu nutzen, musst du zunächst ein schillerndes Pokémon an seinem Spawnpunkt finden. Danach ziehst du seine Aggression auf dich und rennst so lange weg, bis es dir nicht mehr folgt. An diesem Punkt speicherst du das Spiel und beendest es.

Nach dem Neustart des Spiels sollte das schillernde Pokémon sich immer noch an der Stelle befinden, wo du es verlassen hast, allerdings nicht mehr zu seinem ursprünglichen Spawnpunkt zurückkehren. Dies bietet dir die Möglichkeit, es erneut zu provozieren und es mindestens 70 Meter von seinem Spawnpunkt zu entfernen, bevor du das Spiel erneut speicherst und beendest. Nach dem erneuten Start des Spiels kannst du das schillernde Pokémon fangen, und wenn du zu seinem ursprünglichen Spawnpunkt zurückkehrst, findest du dort einen genauen Klon des Pokémon.

Vorteile und Risiken des Tricks

Welche Vorteile bietet der Trick? Der Trick ermöglicht es dir, theoretisch so viele schillernde Klone zu erstellen, wie du möchtest. Dies eröffnet dir die Möglichkeit, diese Pokémon mit Freunden zu tauschen oder deine Sammlung zu erweitern.

Gibt es Risiken beim Klonen von Shiny Pokémon? Ein Risiko besteht darin, dass der Pokémon-Home-Service geklonte Pokémon in deinem Inventar erkennen und möglicherweise löschen kann. Daher ist es ratsam, nur einen Klon zu behalten und die restlichen zu tauschen, um zukünftige Probleme zu vermeiden.

Die Rolle von Mega-Entwicklungen

Wie wirken sich Mega-Entwicklungen auf das Spiel aus? In Pokémon Legends: Z-A spielen Mega-Entwicklungen eine entscheidende Rolle. Wenn du eine starke Bindung zu deinem Pokémon hast, kannst du die Mega-Energie nutzen, um es vorübergehend zu einer mächtigeren Form zu entwickeln. Dies kann im Kampf entscheidend sein, besonders bei den neuen Rogue Mega-Entwicklungen, die Lumiose City bedrohen.

Diese rasenden Mega-Entwicklungen stellen eine ernsthafte Herausforderung dar, bieten aber auch wertvolle Mega-Steine als Belohnung, wenn du sie besiegst. Die Möglichkeit, Mega-Entwicklungen strategisch im Kampf einzusetzen, verleiht dem Spiel eine zusätzliche taktische Tiefe.

Die Stadt Lumiose als Schauplatz

Warum spielt Lumiose City eine zentrale Rolle? Lumiose City, inspiriert von Paris, bildet den gesamten Schauplatz von Pokémon Legends: Z-A. Die Stadt erlebt ein urbanes Neubauprojekt, das von Quasartico, Inc. geleitet wird. Während der nächtlichen Zonen erscheinen Kampfzonen für das Z-A Royale, wo du andere Trainer herausfordern kannst, um von Rang Z zu Rang A aufzusteigen.

Während deiner Abenteuer in Lumiose City begegnest du nicht nur wilden Pokémon in den Wildzonen, sondern auch dem legendären Pokémon Zygarde, das sich für deine Aktionen interessiert. Diese Kombination aus urbaner Erkundung und intensiven Kämpfen macht Lumiose City zu einem spannenden und dynamischen Schauplatz für das Spiel.

