Pokémon Legends Z-A: Mega Zeraora sorgt für Hype ab Dezember 2025

Das neue Pokémon Legends: Z-A DLC, bekannt als Mega Dimension, hat offiziell Mega Zeraora enthüllt. Mit seiner Einführung in das Spiel wird die Mega-Entwicklung als zentrales Element hervorgehoben, was Pokémon Legends: Z-A zu einem Favoriten unter vielen Fans macht. Die Erweiterung erscheint am 10. Dezember 2025 und bietet neue Mega-Entwicklungen in einem neuen Setting namens Hyperspace Lumiose.

Das Konzept von Mega Zeraora

Was macht Mega Zeraora besonders? Mega Zeraora wurde in einem kürzlich veröffentlichten Trailer enthüllt und zeigt ein Design, das mehr schwarzes Fell aufweist, ähnlich wie Luxtra. Sein Typ bleibt Elektrisch, und es wird erwartet, dass es ein gemischter Angreifer ist. Die neuen Statistiken zeigen signifikante Verbesserungen in den Angriffsstatistiken.

Die Werte für Mega Zeraora in Pokémon Legends: Z-A sind wie folgt:

HP: 88

Angriff: 157 (Basisform: 112)

Verteidigung: 75

Sp. Angriff: 147 (Basisform: 102)

Sp. Verteidigung: 80

Initiative: 153 (Basisform: 143)

Diese Änderungen bedeuten eine Erhöhung um +45 im Angriff, +45 im Spezialangriff und +10 in der Initiative.

Die Welt von Hyperspace Lumiose

Welche neuen Features bietet das DLC? Hyperspace Lumiose wird als neue Umgebung eingeführt, die über ein Back-Minigame mit Hoopa und dem neuen Charakter Ansha zugänglich ist. In dieser Umgebung gibt es wilde Pokémon über Level 100, was ein Novum in der Serie darstellt. Zudem können Spieler mit Power-Ups historische Grenzen überschreiten.

Zusätzlich werden 19 neue Mega-Entwicklungen eingeführt, darunter Mega-Darkrai und Mega-Heatran, die zusammen mit Mega Zeraora geleakt wurden.

Liste der neuen Mega-Entwicklungen

Welche neuen Mega-Entwicklungen bringt das DLC? Die folgenden Mega-Entwicklungen sind in dem neuen DLC enthalten:

Mega-Raichu X

Mega-Raichu Y

Mega-Chimecho

Mega-Absol Y

Mega-Staraptor

Mega-Knakrack Y

Mega-Lucario Y

Mega-Heatran

Mega-Darkrai

Mega-Golurk

Mega-Psiaugon

Mega-Krawell

Mega-Tectass

Mega-Magearna

Mega-Zeraora

Mega-Scovillain

Mega-Glimmora

Mega-Schligda

Mega-Rexblisar

Zukünftige Enthüllungen

Was erwartet uns vor dem Release? Ein weiterer Trailer für das Mega Dimension DLC ist vor der Veröffentlichung geplant. Es wird vermutet, dass Mega-Lucario Y, eine zweite Mega-Entwicklung von Lucario, gezeigt wird, was auf die Rückkehr von Korrina und ihrem Lucario schließen lässt.

Mit der Veröffentlichung am 10. Dezember 2025 und den neuen Funktionen wird das DLC sicherlich für Aufsehen in der Pokémon-Community sorgen.

