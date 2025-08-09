Pokémon Legends Z-A Demo enthüllt neues Echtzeit-Kampfsystem auf Weltmeisterschaft

Die Veröffentlichung von Pokémon Legends Z-A steht kurz bevor, und die Vorfreude auf das neue Abenteuer in der Kalos-Region wächst. Pokémon-Fans haben die Möglichkeit, Lumiose City erneut zu erkunden, wenn das Spiel am 16. Oktober 2025 für die Nintendo Switch und die Nintendo Switch 2 erscheint. Doch für einige Glückliche gibt es bereits vorab die Gelegenheit, einen ersten Blick auf das Spiel zu werfen.

Pokémon Legends Z-A Demo bei den Pokémon-Weltmeisterschaften 2025

Welche Demo-Möglichkeiten gibt es für Pokémon Legends Z-A? Eine spielbare Demo wird bei den Pokémon-Weltmeisterschaften 2025 in Anaheim, Kalifornien, angeboten. Die Veranstaltung findet vom 15. bis 17. August 2025 statt, und die Demo wird für die Teilnehmer vor Ort verfügbar sein. Die Anmeldung für die Demo beginnt am 11. August 2025 und endet am 14. August 2025, einen Tag vor Beginn der Meisterschaften.

Die Demo bietet den Spielern die Möglichkeit, das neue Echtzeit-Kampfsystem zu erleben. In einer nächtlichen Kampfarena können die Spieler gegen eine Reihe von Trainern antreten. Dieses neue Kampfsystem stellt einen bedeutenden Wandel im Vergleich zu den bisherigen Pokémon-Spielen dar, die auf rundenbasierten Kämpfen basierten.

Demo-Inhalte und Gameplay-Details

Was enthält die Pokémon Legends Z-A Demo? Neben den Echtzeit-Kämpfen bietet die Demo auch die Möglichkeit, Zygarde durch die Straßen von Lumiose City zu jagen. Spieler können sich außerdem mit Lucario zusammenschließen, um gegen ein wildes Mega Absol anzutreten. Dieses umfangreiche Demo-Erlebnis gibt einen Einblick in verschiedene Elemente des neuen Pokémon-Spiels.

Die Anzahl der verfügbaren Pässe für die Demo ist begrenzt und wird nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ vergeben. Um die Demo ausprobieren zu können, ist es erforderlich, die Pokémon-Weltmeisterschaften zu besuchen und einen speziellen Warp-Pipe-Pass für die Legends Z-A Demo zu erwerben.

Weitere Chancen, Pokémon Legends Z-A zu erleben

Gibt es weitere Möglichkeiten, die Demo zu spielen? Ja, eine weitere Gelegenheit, die Demo auszuprobieren, bietet sich auf der Gamescom in Deutschland, die vom 20. bis 24. August 2025 stattfindet. Diese Gelegenheit wird für die Besucher der Konferenz verfügbar sein. Derzeit sind dies die einzigen Möglichkeiten, Pokémon Legends Z-A vor der offiziellen Veröffentlichung zu testen.

Die Demo dürfte bei beiden Veranstaltungen denselben Inhalt bieten, sodass Teilnehmer der Gamescom eine ähnliche Erfahrung machen können wie die Besucher der Pokémon-Weltmeisterschaften. Es besteht die Möglichkeit, dass die Demo in Zukunft auch bei weiteren Veranstaltungen angeboten wird. In jedem Fall ist zu erwarten, dass bald erste Reaktionen von Spielern, die das Spiel testen konnten, bekannt werden.

