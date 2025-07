Pokemon Legends: Z-A bringt neues Echtzeit-Kampfsystem auf Switch 2

Das kommende Spiel Pokemon Legends: Z-A verspricht, die Geschichte der Kalos-Region, die du vielleicht aus Pokemon X und Y kennst, aufzugreifen und weiterzuführen. Der Release ist für den 16. Oktober 2025 geplant und wird sowohl auf der Nintendo Switch als auch auf der neuen Nintendo Switch 2 erscheinen. Die Handlung von Pokemon Legends: Z-A spielt vollständig in der Lumiose City, die an Paris angelehnt ist. Dabei wirst du auf bekannte Charaktere aus Pokemon X und Y treffen, die eine Schlüsselrolle im neuen Abenteuer spielen werden.

Rückkehr von bekannten Charakteren

Welche Charaktere kehren zurück? Neben AZ und seinem Partner Floette, die dir aus der ursprünglichen Geschichte bekannt sein könnten, wird auch Emma eine bedeutende Rolle spielen. Emma, eine Detektivin aus der Lumiose City, wird dich durch das Spiel begleiten. Wenn du Pokemon X und Y gespielt hast und dich nicht mehr an Emma erinnerst, könnte das daran liegen, dass ihre Geschichte erst nach den Credits im Spiel freigeschaltet wurde.

Emma wurde in einer Reihe von Post-Game-Missionen vorgestellt, die den Detektiv Looker involvierten. Während dieser Missionen schloss Emma Freundschaft mit Looker, der sie unter seine Fittiche nahm. Ihre Geschichte endete damit, dass Looker die Stadt verließ und Emma die Leitung der Detektei übertrug. In Pokemon Legends: Z-A wird Emma weiterhin das Looker Bureau führen, und du wirst ihr bei verschiedenen Missionen zur Seite stehen.

Neue Gameplay-Elemente

Was ist neu im Gameplay? Pokemon Legends: Z-A führt ein Echtzeit-Kampfsystem ein, das die Positionierung deines Charakters, deines Pokemon und das Timing der Angriffe berücksichtigt. Dies ermöglicht es, Pokemon während eines Kampfes zu bewegen und Angriffen auszuweichen. Neu ist auch die Möglichkeit, gegnerische Trainer in einem nächtlichen Wettbewerb, dem Z-A Royale, in einer speziellen Zone von Lumiose City anzugreifen. Diese Trainer können dasselbe tun und dein Pokemon für einige Sekunden betäuben.

Zusätzlich gibt es Nebenquests in Form von Bonuskarten, die du finden und deren Aufgaben du erfüllen musst, um Punkte für Rangaufstiegs-Kämpfe zu sammeln. Diese Kämpfe sind nötig, um im Rang von Z nach A aufzusteigen, wobei dir ein Wunsch erfüllt wird.

Erweiterung der Pokemon-Lore

Wie wird die Lore erweitert? Pokemon Legends: Arceus hat gezeigt, dass die Erweiterung der Pokemon-Lore ein Spiel bereichern kann. Pokemon Legends: Z-A scheint diesem Beispiel zu folgen und wird die Geschichte der Kalos-Region weiterentwickeln. Fans von Pokemon X und Y werden erfreut sein, die Entwicklung der Charaktere und der Region zu sehen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie Game Freak Emmas Geschichte ausbauen könnte, und es bleibt spannend, wie sich die Dinge entwickeln werden.

Die Rückkehr der Mega-Entwicklung, die erstmals in X und Y eingeführt wurde, wird ebenfalls bestätigt. Dies bietet zusätzliche strategische Möglichkeiten im Kampf und wird sicherlich ein Highlight für viele sein.

Hast du Pokemon X und Y gespielt? Freust du dich auf die Rückkehr der Charaktere in Pokemon Legends: Z-A? Teile deine Gedanken in den Kommentaren mit uns!