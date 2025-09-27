Pokémon GO – Oktober-Update bringt Terrakium und 1.400 kostenlose Münzen

Die neuesten Leaks zu Pokémon GO sorgen für Aufregung in der Community. Im Oktober 2025 dürftest du dich auf einige spannende Neuerungen im GO Pass freuen, darunter eine Begegnung mit Terrakium, einem legendären Pokémon der fünften Generation, das ursprünglich in den Spielen Pokémon Schwarz und Weiß eingeführt wurde. Diese Begegnung verspricht ein besonderes Erlebnis, da Terrakium in einem „Tales of Transformation“-Hintergrund erscheint.

Neue Belohnungen im Oktober GO Pass

Welche neuen Belohnungen gibt es im Oktober GO Pass? Laut den kürzlich aufgetauchten Informationen wird der Oktober GO Pass Pokémon GO mit einer Reihe von Belohnungen bereichern. Dazu gehören 400 kostenlose PokéMünzen, die erstmals im GO Pass verfügbar sind. Solltest du dich für die Deluxe-Version des Passes entscheiden, erhälst du sogar insgesamt 1.400 PokéMünzen.

Zusätzlich zu den PokéMünzen bietet die Deluxe-Version eine Vielzahl von Extras. Dazu gehören ein Super-Brutapparat, XL-Bonbons und die Möglichkeit, täglich 50 Geschenke zu verschicken. Die Kapazität für Geschenktüten steigt auf 40, was besonders für aktive Spieler eine erhebliche Verbesserung darstellt.

Details zum GO Pass Deluxe

Was bietet der GO Pass Deluxe im Detail? Die Deluxe-Version des GO Pass für Oktober 2025 bietet dir einige exklusive Vorteile. Neben den bereits erwähnten PokéMünzen und dem Super-Brutapparat, kannst du dich auf zusätzliche Begegnungen und eine höhere Chance auf ein schillerndes Terrakium freuen. Zudem sind 150 tägliche Fotoscheiben-Drehungen mit Belohnungen enthalten.

Ein weiteres Highlight ist der Zugang zu XL-Bonbons, die dir helfen können, deine Pokémon auf ein höheres Level zu bringen. Diese ungewöhnlichen Bonbons sind in der Community besonders begehrt, da sie ein entscheidender Faktor bei der Stärkung deiner Pokémon darstellen können.

Termine und Besonderheiten des Oktober GO Pass

Wann startet der Oktober GO Pass und welche besonderen Events gibt es? Der Oktober GO Pass beginnt am Dienstag, den 7. Oktober 2025, um 10:00 Uhr Ortszeit und endet am 4. November 2025 um 10:00 Uhr Ortszeit. Ein besonderes Highlight ist der Zeitraum vom 1. bis 2. November 2025, in dem du unbegrenzt tägliche GO-Punkte sammeln kannst. Dieses Event fällt mit der Halloween-Saison zusammen, was zusätzliche Überraschungen verspricht.

Interessanterweise wird das Timed-Inkubator-Experiment, das im September 2025 eingeführt wurde, im Oktober nicht fortgesetzt, was möglicherweise auf Anpassungen in der Spielmechanik hindeutet. Solltest du ein Fan der Timed-Inkubatoren gewesen sein, bleibt abzuwarten, ob diese in zukünftigen Updates zurückkehren.

Zusammenfassung der Belohnungen

Welche Belohnungen sind im Oktober GO Pass enthalten? Hier eine Übersicht der Belohnungen, die du erwarten kannst:

Begegnung mit Terrakium im „Tales of Transformation“-Hintergrund

400 PokéMünzen

Sternenstaub, EP, Top-Tränke, Pokébälle, Bonbons und Überraschungen

Für die GO Pass Deluxe-Version:

1.400 PokéMünzen insgesamt

Super-Brutapparat

Zusätzliche Begegnungen

XL-Bonbons

Weitere Überraschungen und eine höhere Chance auf ein schillerndes Terrakium

Wie stehst du zu den neuen Belohnungen im GO Pass? Teile deine Meinung in den Kommentaren und lass uns wissen, welche Belohnungen du dir in Zukunft wünschen würdest!