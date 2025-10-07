Pokémon GO Halloween 2025 – Neue Geister-Pokémon und Shiny-Formen erwarten dich

Das Halloween-Event 2025 in Pokémon GO verspricht, ein echtes Highlight für dich zu werden. Niantic hat vor kurzem die Details zu diesem gruseligen Event bekannt gegeben, das vom 21. Oktober um 10 Uhr bis zum 27. Oktober 2025 um 10 Uhr stattfinden wird. Während dieser Zeit kannst du dich auf spezielle Pokémon-Begegnungen, neue Gegenstände und die Möglichkeit, Pokémon zu treffen, die bisher noch nicht im Spiel verfügbar waren, freuen.

Neue Pokémon und Shiny-Formen

Welche neuen Pokémon werden eingeführt? In diesem Jahr kannst du dich auf das Erscheinen von Poltchageist und Sinistcha freuen, die beide zum ersten Mal in Pokémon GO verfügbar sind. Zudem hast du die Chance, einem Schillernden Sinistea zu begegnen, was sicherlich für viele von Interesse sein wird.

Für die Fans von Geister-Pokémon gibt es noch mehr Gründe zur Freude: Pokémon wie Zorua und seine Schillernde Form, Hisui-Zorua, und Greavard werden ebenfalls Teil des Events sein. Du wirst Galar-Zobiris, Sinistea und Poltchageist in Ein-Sterne-Raids antreffen können. In Drei-Sterne-Raids kannst du auf Alola-Knogga, Hisui-Tornupto und Hisui-Admurai treffen.

Exklusive Event-Features

Welche besonderen Features bietet das Event? Neben den neuen Pokémon kannst du auch spezielle Event-Gegenstände erwerben. So wird es beispielsweise einen Poltchageist-Hut für deinen Avatar geben. Wenn du auf das GO Pass Deluxe aufrüstest, erhältst du sogar eine Teatime-Pose. Der GO Pass: Halloween 2025 bietet dir darüber hinaus verschiedene Boni, wie z. B. zusätzliche Bonbons beim Fangen und eine erhöhte Chance auf XL-Bonbons für Trainer über Level 30.

Die Feldforschungsaufgaben während des Events geben dir die Möglichkeit, Mega-Energie für Pokémon wie Gengar, Hundemon, Zobiris, Banette und Absol zu sammeln. Auch Begegnungen mit Pokémon wie Zobiris, Zorua, Hisui-Zorua, Lichtel, Skallyk, Paragoni und Kryppuk sind möglich.

Musikalische und visuelle Highlights

Was macht das Event visuell und musikalisch besonders? Während des Events wird es eine spezielle Remix-Version des Lavandia-Stadt-Themes geben. Zudem werden die PokéStops und Arenen passend zur Halloween-Stimmung dekoriert sein, was sicherlich für die richtige Atmosphäre sorgt.

Die Schatten-Raids sind ebenfalls ein Bestandteil des Events. Hier kannst du Schatten-Zobiris und Schatten-Paragoni begegnen. Diese speziellen Raids bieten eine zusätzliche Herausforderung und sind ein Muss für ambitionierte Trainer.

Freust du dich auf das Halloween-Event in Pokémon GO? Teile deine Gedanken und Pläne in den Kommentaren!