Pokemon Go erhöht Level-Cap auf 80 – Was dich ab Oktober 2025 erwartet

Pokemon Go hat einige bedeutende Änderungen im Spiel angekündigt, die die Art und Weise, wie du als Trainer levelst, revolutionieren werden. Ab dem 15. Oktober 2025 wird das Level-Cap für Trainer von 50 auf 80 erhöht. Dies bedeutet, dass du dich auf eine ganz neue Herausforderung freuen kannst, da neue Level-Up-Aufgaben zwischen Level 71 und 80 hinzugefügt werden. Die bestehenden Aufgaben zwischen Level 41 und 50 werden entfernt, was den Fortschritt für alle Spieler erleichtert.

Was ändert sich für die Level-Belohnungen?

Welche neuen Belohnungen erwarten dich? Ab Level 25 schaltest du neue Avatar-Items frei, und mit jedem Levelaufstieg erhältst du weitere Belohnungen wie eine erhöhte Speicherkapazität für deine Pokemon, Items und Geschenke. Diese Belohnungen werden automatisch freigeschaltet, wenn du die entsprechenden Level erreichst. Interessanterweise wird es keine Möglichkeit geben, zusätzlichen Platz im In-Game-Shop zu kaufen, was die Bedeutung des Levelns weiter erhöht.

Wenn du am 15. Oktober die Levelgrenze überschreitest, werden dir alle neuen Belohnungen automatisch gutgeschrieben, die du aufgrund der Änderungen verpasst haben könntest. Wenn du zum Beispiel schon Level 40 bist und neue Avatar-Items auf Level 25 eingeführt werden, bekommst du diese trotzdem. Bereits erhaltene Belohnungen zwischen Level 41 und 50 bleiben dir jedoch erhalten.

Neue Herausforderungen und Events

Wie kannst du dich auf die Änderungen vorbereiten? Bis zum 14. Oktober um 23:59 Uhr Ortszeit findet ein XP-Feier-Event statt, das dir die doppelte XP für Fänge mit Nice, Great oder Excellent Würfen sowie zusätzlich 3.000 XP für abgeschlossene Raids und Max Battles bietet. Zudem gibt es neue befristete Forschungen, die dir zusätzliche XP bringen. Besonders interessant: Die Anforderungen für eine Level-Up-Aufgabe auf Level 47 werden gelockert, sodass du nur noch zweimal pro Woche 25 km laufen musst, anstatt wie bisher achtmal.

Mit diesen Änderungen hast du die Gelegenheit, das Beste aus deinem Pokemon Go-Erlebnis herauszuholen und eventuell noch vor dem Stichtag das derzeitige Level-Cap zu erreichen.

Deine Meinung zählt!

Wirst du das neue Level-Cap erreichen? Wie siehst du diese Änderungen? Planst du, Level 50 vor dem 15. Oktober zu erreichen? Teile deine Gedanken und Strategien in den Kommentaren unten mit mir!