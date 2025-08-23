Pokémon Go: Endynalos fangen – Das Geheimnis des Go-Pass Level 60

Pokémon Go hat mit dem neuen Event rund um das legendäre Pokémon Endynalos für Aufsehen gesorgt. Spieler waren gespannt darauf, Endynalos in seiner mächtigsten Form, der Endynalos-Dynamaximierung, zu begegnen. Doch die Herausforderung, die das Max-Finale-Wochenende mit sich bringt, ist nicht nur die schwierigste bisher, sondern auch verwirrend, wenn es darum geht, Endynalos tatsächlich zu fangen.

Normalerweise sind Trainer in Pokémon Go daran gewöhnt, nach einem Sieg in einem Raid oder Max-Kampf das besiegte Pokémon zu fangen. Doch diesmal funktioniert das nicht ganz so wie gewohnt. Viele Trainer sind ratlos, nachdem sie Endynalos besiegt haben, aber keinen Fangversuch starten können.

Wie fängt man Endynalos in Pokémon Go?

Was ist das Geheimnis hinter dem Fang von Endynalos? Anders als bei anderen legendären Pokémon wie Zacian oder Zamazenta, die nach einem Raid gefangen werden können, ist Endynalos nur als Go-Pass-Begegnung erhältlich. Das bedeutet, dass du deinen Go-Pass: Max-Finale auf Level 60 bringen musst, um eine Begegnung mit Endynalos zu haben.

Um dieses Level zu erreichen, musst du verschiedene Aufgaben im Spiel erledigen, darunter die stündlichen Max-Finale-Aufgaben sowie Siege in Raids und Max-Kämpfen. Spieler, die Endynalos bereits durch die Spezialforschung bei den Pokémon Weltmeisterschaften 2025 erhalten haben, können keine zweite Begegnung freischalten.

Warum sind die Max-Kämpfe gegen Endynalos so herausfordernd?

Wie kann man Punkte für den Go-Pass sammeln? Siege in den Max-Kämpfen gegen Endynalos sind eine der schnellsten Möglichkeiten, Punkte für Level 60 zu sammeln. Ein Sieg gegen Endynalos bringt dir 100 Punkte ein, im Vergleich zu einem Gigadynamax-Kampf, der nur 25 Punkte zählt, oder einem regulären Dynamax-Kampf mit 15 Punkten.

Doch das ist nicht der einzige Grund, sich den herausfordernden Kämpfen zu stellen. Ein Sieg bringt dir auch eine große Anzahl an Endynalos-Bonbons und Bonbons XL ein, die du benötigst, um das mächtige legendäre Pokémon zu verstärken.

Die Frustration der Trainer

Warum sind einige Trainer enttäuscht? Die anspruchsvollen Kämpfe erfordern entweder extrem starke Teams mit soliden Kontern oder eine große Gruppe von Spielern. Doch nicht jeder hat die Möglichkeit, eine solche Gruppe zusammenzustellen. Für viele fühlt sich die Mühe, eine Gruppe zu finden und Endynalos zu besiegen, wie eine ausreichende Leistung an, um eine Begegnung mit dem legendären Pokémon zu verdienen.

Die Tatsache, dass man nach einem hart erkämpften Sieg nicht sofort die Chance hat, Endynalos zu fangen, frustriert viele. Ihnen wird klar, dass noch mehr Arbeit vor ihnen liegt, um die Go-Pass-Begegnung freizuschalten.

Was hältst du vom Max-Finale-Event? Hast du es geschafft, Endynalos zu fangen, oder kämpfst du noch darum, Level 60 im Go-Pass: Max-Finale zu erreichen? Lass es uns in den Kommentaren wissen!