Niantic plant einen neuen Community Day mit Abra in Pokémon Go, der ursprünglich im März 2020 stattfinden sollte. Doch dieser wurde verschoben, obgleich ein Datum bislang noch nicht bekannt war. Jetzt ist der Tag allerdings verkündet worden: es wird der 25. April 2020!

Wie wir es von Niantic mittlerweile gewohnt sind, haben sie sich auch für den neuen Community Day etwas ausgedacht, dass die Spieler von zu Hause aus teilnehmen können. Wir klären die wichtigsten Fragen rund um das nächste Event.

Wann geht es los? Um am Community Day teilnehmen zu können, müsst ihr euch den 25. April 2020 freihalten. Der Startschuss fällt hierzulande auf 11 Uhr morgens. Das Ende bezieht sich auf 17 Uhr. Das Event geht also ganze sechs Stunden! Keine drei Stunden, wie es ansonsten immer der Fall war. Ihr habt also etwas mehr Zeit, um die Pokémon von zu Hause aus zu fangen.

Welche Besonderheiten gibt es? Wenn ihr Abra während des Events oder zwei Stunden danach zu Simsala entwickelt, erhaltet ihr eine exklusive Attacke. Simsala lernt dann den schnellen Angriff Konter. Zudem erhaltet ihr dreifachen Sternenstaub und das Item Weihrauch hält drei Stunden lang an. Der Bonus bezieht sich also auf Weihrauch, was die Pokémon direkt zu eurer Position lockt, auch wenn ihr nicht an einem PokéStop verweilt.

Der Community Day wird ansonsten wie immer ablaufen. Abra spawnt häufiger und sogar, wenn ihr Glück habt, in einer schillernden Variante. Wenn ihr euch also ein Shiny-Abra fangen möchtet, dann solltet ihr nächste Woche Samstag die AR-App starten.

Spezielle Feldforschung bestätigt

Niantic plant für diesen Community Day mit Abra zudem eine spezielle Forschungsaufgabe, in der ihr Illusionen untersucht. Um teilzunehmen, zahlt ihr einen obligatorischen Euro. Beim erfolgreichen Abschluss erhaltet ihr 13.000 Sternenstaub, einen Raketenradar, Knursp für euren Kumpel und weitere Belohnungen.

Wichtig ist noch, dass Kumpel-Pokémon euch in dieser Zeit mit wertvollen Pokémon versorgen. Wir wünschen viel Spaß und bleibt gesund.