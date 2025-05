PlayStation Store Sale – The Last Campfire für kurze Zeit 90 % günstiger erwerben

Der PlayStation Store überrascht derzeit mit einem unglaublichen Angebot für das beliebte Spiel The Last Campfire. Bis zum 29. Mai 2025 kannst du dieses faszinierende Abenteuer für nur 1,49 € auf deiner PS4 oder PS5 über die Abwärtskompatibilität erwerben. Normalerweise kostet das Spiel 14,99 €, sodass du jetzt von einem satten Rabatt von 90 % profitieren kannst.

Was macht The Last Campfire so besonders?

Warum ist The Last Campfire ein Fan-Favorit? Das Spiel begeistert durch seine einzigartige Mischung aus Rätsellösungen und einer tiefgründigen Story. Entwickelt von Hello Games, dem Studio hinter dem berühmten No Man’s Sky, bietet The Last Campfire eine emotionale Reise voller Rätsel und Entdeckungen.

In diesem Puzzle-Abenteuer schlüpfst du in die Rolle von Ember, einer verlorenen Seele, die anderen Seelen hilft, ihren Lebenssinn wiederzufinden. Während du die Rätsel löst, triffst du auf verschiedene Charaktere, die dir nützliche Gegenstände für dein Abenteuer geben. Die liebevoll gestaltete Spielwelt ist inspiriert von Volksmärchen und lädt dazu ein, immer tiefer in die geheimnisvollen Wälder und Ruinen einzutauchen.

Bewertungen und Rezeption

Wie kommt The Last Campfire bei Spielern und Kritikern an? Das Spiel erhielt auf der PlayStation Store-Plattform eine herausragende Bewertung von 4,68 von 5 Sternen. Auf Steam wird es sogar als „Überwältigend positiv“ bewertet, basierend auf 97 % positiver Nutzerbewertungen von über 12.000 Rezensionen.

Obwohl die Bewertungen der Nutzer etwas höher ausfallen als die der Kritiker, kann sich The Last Campfire auch auf Metacritic sehen lassen. Hier variieren die Wertungen je nach Plattform zwischen soliden 80 und 86 Punkten. Diese Resonanz unterstreicht die hohe Qualität und die emotionale Tiefe des Spiels.

Entwicklung und Hintergrund

Wer steht hinter The Last Campfire? Entwickelt wurde das Spiel von einem kleinen Team bei Hello Games, das bereits mit den Joe Danger-Titeln erfolgreich war und durch No Man’s Sky weltweit bekannt wurde. Gegründet 2008 in Guildford, Großbritannien, hat sich das Studio einen Namen gemacht, indem es innovative Spiele mit eindrucksvollen Welten und Geschichten entwickelt.

The Last Campfire erschien erstmals am 27. August 2020 und wurde kontinuierlich durch Updates verbessert, was neue Rätsel und Funktionen wie das Wanderer-Tagebuch einführte. Die Entwickler haben sich von Volksmärchen und Kinderbüchern inspirieren lassen, um ein Spiel zu schaffen, das sowohl Erwachsene als auch jüngere Spieler anspricht.

Spielerlebnis und Gameplay

Was erwartet Spieler in The Last Campfire? Das Abenteuer von Ember dauert etwa fünf bis sechs Stunden und bietet eine Vielzahl an Rätseln, die es zu lösen gilt. Die wunderschön gestaltete Umgebung lädt dazu ein, die Geheimnisse der Welt zu entdecken und die verlorenen Seelen zu retten.

Für diejenigen, die sich auf die Geschichte konzentrieren möchten, bietet das Spiel einen „Erkundungsmodus“, der die meisten Rätsel entfernt und es so ermöglicht, sich voll und ganz auf die Erzählung zu konzentrieren.

Was hältst du von diesem Angebot und dem Spiel selbst? Teile deine Meinung in den Kommentaren!