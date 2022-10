PlayStation Stars: Mitglieder unzufrieden – unfaire Behandlung beim Kundensupport

PlayStation Stars ist ein neues Treueprogramm, an dem jeder mit einem PlayStation-Konto teilnehmen kann und dafür belohnt wird, spezielle monatliche Herausforderungen auf der PS4 oder PS5 zu absolvieren. Wer ein PS Plus Abo hat, kann sogar mit Einkäufen im PS Store Punkte sammeln. Als Belohnung winken verschiedenste digitale Goodies bis hin zu PSN-Guthaben.

Doch nicht nur das: Ab einer bestimmten Mitgliedschaftsstufe bietet PlayStation einen besseren Kundensupport an. Dadurch fühlen sich nun Mitglieder der niedrigeren Stufen im Regen stehen gelassen und verlangen nach einer gleichberechtigten Behandlung für alle.

PlayStation Stars: Das neue Treueprogramm von Sony

Worum geht’s? PlayStation Stars ist ein Loyalitäts- oder Treueprogramm und lockt mit verschiedensten Möglichkeiten, Punkte zu sammeln, um in den Mitgliedschaftsstufen aufzusteigen. Die Punkte bekommen Spieler*innen für ganz normales Spielen, aber auch, wenn sie bestimmte Aktivitäten erledigen, Aufgaben und Herausforderungen meistern oder einfach nur im PS-Store einkaufen (vorausgesetzt, sie haben ein PS Plus Abo).

Das neue Treueprogramm von Sony gibt es bisher nur in Asien. Es wird am 5. Oktober 2022 in Nord- und Südamerika und am 13. Oktober 2022 in Europa und Australien eingeführt. Es dauert also nicht mehr lange, bis auch wir hier in Deutschland Stars verwenden können.

Mitglieder fühlen sich unfair behandelt

Was ist das Problem? Es gibt insgesamt vier Mitgliedschaftsstufen. Mitglieder können durch das Sammeln von 128 seltenen Trophäen und den Kauf von mindestens vier Spielen im PlayStation Store von Stufe 1 bis zu Stufe 4 aufsteigen. Mit einer Mitgliedschaft der Stufe 4 werden die Nutzer*innen in der Chat-Reihenfolge bevorzugt behandelt, wenn sie sich an den Kundensupport wenden.

Dieser Schritt wurden von Stars-Mitgliedern in Japan kritisiert, wo der Service diese Woche eingeführt wurde. Sie sind der Meinung, dass das Programm jedem, den gleichen Kundensupport bieten sollte, unabhängig davon, wie viel Geld für Sony-Produkte ausgegeben wurde.

Was haltet ihr von den Beschwerden der Stars-Mitglieder? Ist eine bevorzugte Behandlung beim Kundensupport für hochrangige Mitglieder gerechtfertigt? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!