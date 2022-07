PlayStation Stars heißt das neue Treueprogramm, bei dem ihr euch diverse Goodies, aber auch PSN-Guthaben erspielen könnt. Dazu müsst ihr zum Beispiel einfach nur monatlich auf PS4 oder PS5 spielen, es winken aber auch spezielle Herausforderungen. Wer ein PS Plus-Abo hat, kann sogar mit Einkäufen im PS Store Punkte sammeln.

PlayStation Stars angekündigt: So funktioniert’s

Worum geht’s? PlayStation Stars ist ein Loyalitäts- oder Treueprogramm und lockt mit der Möglichkeit, Punkte zu sammeln. Die bekommt ihr für ganz normales Spielen, aber auch, wenn ihr bestimmte Aktivitäten erledigt, Aufgaben oder Herausforderungen meistert oder einfach nur im PlayStation Store einkauft (vorausgesetzt, ihr habt ein PS Plus-Abo).

Es soll auch sogenannte Kampagnen geben, zu denen Sony direkt ein Beispiel nennt. Dabei handelt es sich um die Monthly Check-In-Kampagne, bei der ihr Punkte dafür bekommt, jeden Monat irgendein Spiel zu spielen – welches, ist dabei egal. Zusätzlich können aber auch besondere Belohnungen für Turniere oder für das Freispielen von ganz speziellen Trophäen vergeben werden.

Was bekomme ich für die Punkte? Die PlayStation Stars-Punkte lassen sich in bestimmte, spezielle Produkte umwandeln, die es im PS Store geben soll. Zusätzlich erscheinen digitale Sammlerstücke, die es zu vielen verschiedenen Spielen geben wird. Allem voran könnt ihr die Punkte, die ihr bei PlayStation Stars sammelt, aber wohl auch einfach in PSN-Guthaben umwandeln.

Das erinnert ein bisschen an die Punkte, die ihr für Einkäufe im Nintendo eShop sammeln könnt. Auch die lassen sich später wieder für den Kauf von neuen Spielen ausgeben. Das Microsoft-Programm Xbox Rewards lässt euch ebenfalls Punkte sammeln, indem ihr spielt, und die dürft ihr wiederum für bestimmte Prämien ausgeben.

Wann kommt’s? Das steht noch nicht genau fest. PlayStation Stars soll aber noch in diesem Jahr an den Start gehen.

Was haltet ihr von diesem Treueprogramm und den Herausforderungen? Interessieren euch solche Belohnungen und Möglichkeiten? Schreibt es uns in die Kommentare!