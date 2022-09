PlayStation Stars startet in Asien: Europa folgt im Oktober 2022

Der Termin für PlayStation Stars steht. Wie Sony bereits im Juli ankündigte, soll sein Treueprogramm für Gamer*innen noch in diesem Jahr an den Start gehen. Heute geht es bereits in Asien los, der europäische Markt muss sich allerdings noch bis Oktober gedulden.

Wann startet PlayStation Stars in Europa?

Für uns ist der 13. Oktober 2022 wichtig. Dann fällt der Startschuss für alle PlayStation-Spieler*innen, zur spaßigen Punktejagd. Die Prämien werden zu verschiedenen Kampagnen und Aktivitäten gesammelt. Zudem bekommen Nutzer*innen beim „Monthly Check-In“ einfach so eine Belohnung für das Spielen eines beliebigen Games.

Laut Sony, sei das „globale Rollout […] erst der Anfang“. Das Unternehmen verspricht, PlayStation Stars weiter auszubauen und erklärt, dass es zukünftig „neue Funktionen, Belohnungen, Vorteile und Möglichkeiten“ geben wird.

Wie funktioniert PlayStation Stars?

Das Treueprogramm wird vorerst nur über die PlayStation-App (iOS und Android) verfügbar sein. Sony verspricht jedoch, später auch seine Konsolen einzubinden. Darüber, wann das genau passieren wird, bewahrt das Unternehmen Stillschweigen.

Eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft ist nicht notwendig, allerdings erhalten PS Plus-Mitglieder einige Vorteile. Für Online-Einkäufe im PlayStation Store (sowie jede Abo-Zahlung) werden nämlich automatisch Punkte gesammelt. Diese können dann im Katalog eingelöst werden.

Was beinhaltet der Katalog?

Im Katalog können PS-Nutzer die gesammelten Punkte gegen verschiedene Goodies einlösen. Diese wird es in Form von PSN-Guthaben, exklusiven digitalen Sammlerstücken sowie ausgewählten PS Store-Produkten geben.

„Digitale Sammlerstücke [können] Figuren geliebter und ikonischer Charaktere aus Spielen und anderen Formen der Unterhaltung sowie geschätzte Geräte [aus der] Innovationsgeschichte von Sony [sein]. Es wird neue Sammlerstücke geben, die man regelmäßig verdienen kann, ultraseltene Sammlerstücke, nach denen man streben kann, oder etwas Überraschendes, das man nur zum Spaß sammeln kann.“ – Grace Chen (Vice President, Network Advertising, Loyalty & Licensed Merchandise)

Durch PlayStation Stars gibt Sony den Nutzer*innen einen kleinen Anreiz, (wieder) regelmäßig die Konsolen anzuschmeißen und ins Gaming einzutauchen. Sicher sind die digitalen Sammlerstücke nicht für alle PS-Nutzer interessant. Über ein zusätzliches Store-Guthaben dürften allerdings die Wenigsten etwas auszusetzen haben. Wir sind jedenfalls gespannt, wie sich das Programm entwickeln und bei den Spieler*innen ankommen wird.