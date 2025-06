PlayStation Plus Juni-Angebot – Balatro kostenlos sichern und Game of the Year erleben

PlayStation Plus Abonnenten haben jetzt eine einmalige Gelegenheit, eines der besten PS5-Spiele des Jahres 2024 kostenlos in ihre Bibliothek aufzunehmen. Am 3. Juni 2025 werden die kostenlosen PlayStation Plus Spiele aus dem Mai durch die Spiele für Juni ersetzt. Zu den Mai-Spielen gehört eines der herausragendsten Spiele des letzten Jahres, das von vielen als Game of the Year-Kandidat gesehen wurde: Balatro.

Balatro, ein faszinierendes Poker-Roguelike, bietet ein packendes Spielerlebnis als Deckbuilder, bei dem du illegale Pokerhände spielst und aufregende Joker-Kombinationen entdeckst. Das Spiel wurde im letzten Jahr mit mehreren Auszeichnungen bedacht, darunter Bestes Independent Game und Bestes Debüt Indie Game. Mit einer beeindruckenden Bewertung von 90 auf Metacritic, ist Balatro ein Muss für jeden Gaming-Enthusiasten.

Was macht PlayStation Plus so besonders?

Warum solltest du PlayStation Plus nutzen? PlayStation Plus ist ein Premium-Abonnementdienst von Sony, der exklusive Inhalte, kostenlose Spiele und regelmäßige Store-Rabatte bietet. Ursprünglich 2010 eingeführt, hat sich der Dienst stetig weiterentwickelt und bietet nun auch Cloud-Gaming-Optionen über die PlayStation Plus Premium-Tier.

Abonnenten können monatlich mehrere Spiele kostenlos ihrer Bibliothek hinzufügen, solange das Abonnement aktiv ist. Dies bedeutet, dass du auch nach dem Herunterladen eines Spiels weiterhin Zugriff hast, solange dein PlayStation Plus Abonnement aktiv bleibt.

Ein Blick auf vergangene Hits

Welche Spiele waren im letzten Jahr besonders bemerkenswert? Im Jahr 2024 wurden PlayStation 5 Nutzer mit einer Vielzahl herausragender Spiele verwöhnt. Zu den Highlights gehörten Titel wie Astro Bot, Final Fantasy 7 Rebirth, Black Myth: Wukong und Helldivers 2. Ein besonderes Juwel war Metaphor: ReFantazio, das sich durch seine narrative Tiefe, visuelle Pracht und innovative Spielmechaniken auszeichnete.

Metaphor: ReFantazio, entwickelt von Studio Zero und veröffentlicht von Atlus, spielte in einem mittelalterlichen Fantasiereich und bot eine faszinierende Mischung aus rundenbasierten Kämpfen und Echtzeit-Action. Trotz technischer Probleme bei der Veröffentlichung wurde es für seine Themen und das Gameplay hoch gelobt.

Verpasse nicht die Gelegenheit

Wie kannst du Balatro kostenlos erhalten? Wenn du ein PlayStation Plus Abonnement besitzt, füge Balatro unbedingt deiner Bibliothek hinzu, bevor es wieder zum regulären Preis im PlayStation Store angeboten wird. Denke daran, dass der kostenlose Zugriff nur mit einem aktiven Abonnement erhalten bleibt.

Balatro bietet nicht nur ein fesselndes Spielerlebnis, sondern auch eine beeindruckende Spielzeit. Zwar lässt sich das Spiel in etwa 7 bis 8 Stunden durchspielen, die umfangreichen Nebeninhalte erfordern jedoch deutlich mehr Zeit. Für Komplettisten kann das Spiel über 200 Stunden Unterhaltung bieten.

Was hältst du von der Möglichkeit, Balatro kostenlos zu erhalten? Lass uns deine Meinung in den Kommentaren wissen!