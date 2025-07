PlayStation Plus Juli 2025 – Starte jetzt epische Abenteuer mit Diablo 4 & Co!

Die PlayStation Plus Essential Spiele für Juli 2025 bieten dir diesen Monat eine beeindruckende Auswahl an Titeln an, die das 15. Jubiläum des Services markieren. Diese Spiele decken drei verschiedene Genres ab und bieten damit für jeden Geschmack etwas. Die Spiele sind Diablo 4, The King of Fighters XV und Jusant und stehen dir vom 1. Juli 2025 bis zum 4. August 2025 zur Verfügung.

Diablo 4: Ein episches Abenteuer

Was macht Diablo 4 so besonders? Diablo 4, das Schwergewicht des Monats, begeistert mit seiner tiefen Verknüpfung von Action und Rollenspiel-Elementen. Seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2023 hat dieses Spiel mit seiner anpassbaren Charakterentwicklung und dem packenden Kampfsystem beeindruckt.

Die Flexibilität bei der Charaktergestaltung wird durch die Möglichkeit der Neuverteilung von Fähigkeiten ergänzt, sodass deine Entscheidungen nie endgültig sind. Die riesigen Skill-Bäume, zahlreiche Quests und die verschiedenen Weltenstufen sorgen dafür, dass du lange Zeit beschäftigt bist. Blizzard Entertainment hat das Spiel ständig mit Updates versorgt, die neue Bosse, Gegenstände und Spielmodi wie den Infernal Hordes und The Pit hinzugefügt haben.

Die Rückkehr von The King of Fighters XV

Warum solltest du The King of Fighters XV ausprobieren? The King of Fighters XV, der 2022 veröffentlichte Nachfolger der beliebten Kampfspielreihe, bietet dir ein einzigartiges Teamkampf-Erlebnis. Im Gegensatz zu anderen Kampfspielen, bei denen du nur einen Charakter steuerst, musst du hier ein Team von drei Kämpfern meistern.

Obwohl das Spiel ein automatisches Kombosystem bietet, erfordert es dennoch, dass du dich tief in die Steuerung einarbeitest, um effektiv zu sein. Das Spiel hat seine Stärken im Online-Bereich, mit Optionen wie Replay-Funktionen und Rollback-Netcode, die verschiedene Spielertypen ansprechen.

Jusant: Ein beruhigender Aufstieg

Was erwartet dich in Jusant? Jusant ist das kleinste Spiel im Lineup, aber es bietet ein einzigartiges Kletterabenteuer, das du nicht verpassen solltest. Entwickelt von Don’t Nod, den Machern von Life Is Strange, bietet es dir ein entspannendes, aber herausforderndes Erlebnis, bei dem du einen riesigen Berg erklimmst.

Jusant brilliert durch sein cleveres Design, das auf Werkzeugnutzung und Ausdauerverwaltung basiert. Jede Wand wird zu einem Puzzle, das es zu lösen gilt, und die farbenfrohe Grafik trägt zur beruhigenden Atmosphäre bei. Neue Werkzeuge und Mechaniken sorgen dafür, dass das Spiel nie langweilig wird und die Story wird dezent durch die Umgebung und sammelbare Notizen erzählt.

Was die Zukunft bringt

Was erwarten dich zukünftig für diese Spiele? Diablo 4 wird weiterhin mit neuen Inhalten versorgt, darunter die Erweiterung Vessel of Hatred, die neue Regionen und Klassen bietet. Für The King of Fighters XV sind keine weiteren DLCs geplant, da der Fokus des Entwicklers nun auf anderen Projekten liegt. Jusant bleibt ein einmaliges Erlebnis, das durch post-launch Updates ein wenig erweitert wurde, um die Spielerfahrung zu verbessern.

Die Spiele im PlayStation Plus Essential Lineup für Juli 2025 bieten dir eine spannende Mischung aus etablierten Hits und innovativen Erlebnissen. Welche der Spiele wirst du als erstes ausprobieren? Teile deine Meinung in den Kommentaren!