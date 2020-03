Ihr habt nur noch kurze Zeit, um die PlayStation Plus-Titel aus dem Februar als Mitglied des PS Plus-Programms gratis auf eure PlayStation 4 herunterzuladen. Bereits morgen wird Sony die neuen Titel für den März freischalten.

Das waren die PS Plus-Spiele im Februar

Die Februar-Games umfassen insgesamt satte fünf Titel:

BioShock

In „BioShock“ schlüpft ihr in die Rolle des Protagonisten Jack, der 1960 mit einem Flugzeug über dem Atlantik abstürzt und sich mit letzter Kraft in einen plötzlich in der Nähe auftauchenden Leuchtturm retten kann. Durch eine Tauchkugel gelangt er in die Unterwasserstadt Rapture, die von Andrew Ryan erbaut wurde. Doch der Traum einer Utopie ist schon lange einem wahr gewordenen Alptraum gewichen.

BioShock 2

Acht Jahre später setzt die Handlung in „BioShock 2“ ein. Dieses Mal steuert ihr einen Big Daddy namens Delta, wodurch euch völlig neue Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Zum Beispiel könnt ihr im zweiten Ableger Passagen außerhalb von Rapture erkunden und über den Meeresboden stapfen.

BioShock Infinite

Hoch hinaus geht es in „BioShock Infinite“. Als Protagonist Booker DeWiit betretet ihr die fliegende Stadt Columbia und erlebt eine Geschichte, die losgelöst ist von der in den 1960ern angesiedelten Geschichte der beiden Vorgänger ist.

Die Sims 4

„Die Sims 4“ ist eine Lebenssimulation von Entwickler Maxis und Publisher Electronic Arts. Der vierte Ableger wurde von vielen Spielern zum Release als ein unvollständiges Spiele kritisiert, da zahlreiche, zentrale Inhalte fehlten wie die Kleinkind-Altersstufe, Pools, Geister und Keller. Derartige Features und Objekte wurden im Nachhinein durch einige kostenlose Updates nachgereicht. Mittlerweile ist die „Die Sims 4“ so innovativ wie nie zuvor. All die integrierten Inhalte, ob nun gekauft oder nachträglich kostenlos integriert, orientieren sich mehr denn je am Zeitgeist. Gleichgeschlechtliche Ehen, genderfluide Erstellungsmöglichkeiten und Emotionen im Mittelpunkt des Geschehens – immer mehr Menschen können mit ihren Sims die Geschichte erzählen, die sie möchten und erhalten ein größtmögliches Maß an Freiheit.

Wenn ihr mehr über die beliebte Simulationsreihe erfahren möchtet, nehmen wir euch in unserem Artikel mit auf eine mittlerweile 20 Jahre andauernde Reise.

Firewall Zero Hour (VR)

Bei Firewall Zero Hour handelt es sich um einen First-Person-Multiplayer-Shooter für die PlayStation VR. In dem teambasierten Titel treten zwei Teams bestehend aus jeweils vier Spielern gegeneinander an. Dabei müssen wichtige Informationen auf einem Notebook entweder erbeutet oder vor einem Diebstahl beschützt werden. Diese geheimen Daten befinden sich dabei an wechselnden Schauplätzen auf der ganzen Welt. Als sogenannter Contractor steuert ihr einen von zwölf Söldnern, der mit seinem Team abwechselnd Aufträge entweder als Angreifer oder als Verteidiger ausführt.

PS Plus-Programm: Das wissen wir über das Angebot

Eine Mitgliedschaft bei PlayStation Plus gilt als Pflicht für alle, die alles aus ihrer PlayStation 4 herausholen möchten. Abonnenten erwarten nämlich mehrere Features, die ihnen exklusiv vorbehalten werden.

„Wer Mitglied bei PlayStation Plus ist, darf sich über einige tolle Vorteile freuen, die vor allem euer Multiplayer-Erlebnis betreffen. Der Zugang zu allen Online-Games ist nämlich nur mit einer laufenden Mitgliedschaft möglich, ohne könnt ihr euch nicht auf offiziellen Servern mit euren Freunden und Gegnern messen. Zusätzlich dürft ihr euch über einen Cloud-Speicher freuen, der unter anderem eure Spielstände jederzeit absichert und vor Verlust schützt. Des Weiteren gibt es im PlayStation Store exklusive Angebote für alle Mitglieder und obendrein die bereits erwähnten Gratis-Spiele. Aber Achtung: Die kostenlosen Spiele gibt es bald nur noch für PS4, nicht für PS3 und PS Vita.“

Damit ihr jederzeit wisst, welche Titel es in dem jeweiligen Monat bei PS Plus gibt, halten wir für euch unseren News-Ticker für das Jahr 2020 regelmäßig auf dem aktuellen Stand:

PS Plus im März 2020

Die folgenden PS Plus-Spiele gibt es im März 2020 mit einer Mitgliedschaft bei PlayStation Plus:

Weitere Details zu den beiden Games im März haben wir euch hier zusammengefasst:

PS Plus im März 2020: Das sind die kostenlosen Spiele!

Wie viel weißt Du über PlayStation? Schritt 1 von 14 7% Wie alt ist die PlayStation 2015 geworden? 25 Jahre 21 Jahre 15 Jahre

Wer produziert die PlayStation? Philips Samsung Sony

Wie nennt man den Controller der PlayStation? DualStick DualShock DualShave

Was brauchte man lange Zeit zum Abspeichern von Spielständen? Eine Memory Card Einen USB-Stick Ein separates Modul, das per VGA angeschlossen wird

Welche besondere Eigenschaft hatte der erste PlayStation-Controller? Keine Schultertasten A, B, X, Y als Buttons anstatt der jetzigen Symbole Keine Analogsticks

Wie lange wurde die PlayStation 2 produziert? Bis 2008 Bis 2012 Bis heute

Wie viel kostete die PlayStation 2 zur Markteinführung? Umgerechnet 350 Euro Umgerechnet 409,95 Euro Umgerechnet 445 Euro

Welche der folgenden Behauptungen ist wahr? Die United States Air Force nutzt mehr als 1000 PS3-Konsolen als Supercomputer Die NASA führt viele ihrer Berechnungen auf einer einzigen PS3 durch Die PS3 war ihrer Zeit weit voraus, weshalb viele anfingen, ihre Arbeiten auf der Konsole als am PC durchzuführen

Wie ist der Name der PlayStation entstanden? Es war der Codename für ein Addon der Konkurrenzkonsole SNES Eine Nutzer-Umfrage ergab, dass viele Nutzer Play statt Game und Station statt Konsole als Bezeichnungen bevorzugen würden Sony hat den Namen bereits für einen Walkman verwendet, das Play stand damals noch für Musik

Wie entstand die PlayStation? Sony arbeitete an einem Addon für das SNES, das der Nintendo-Konsole ein Laufwerk verpassen sollte - das Projekt wurde gestrichen Sony geriet in finanzielle Schwierigkeiten und wollte im aufstrebenden Gamingmarkt Fuß fassen - mit Erfolg Nachdem Microsoft laut Gerüchten an einer Konsole arbeitete, drohte Sony der Existenzverlust - ein neues Produkt musste her

Wie viel Arbeitsspeicher besaß die PS3, den man auch für Spiele verwenden konnte? Etwa 200 MB Rund 500 MB Ein ganzes GB

Wer realisierte die Hardware der PlayStation 4? NVIDIA Intel AMD

Wie viel kostet die PS4 in der Produktion? 257 Dollar 381 Dollar 465 Dollar

Wofür wurde die Lightbar des PS4-Controller designt? Damit auch Spieler bei Dunkelheit die Controllertasten erkennen können Um das Design-Schema von PlayStation Move aufrecht zu erhalten Einzig und allein, um die PlayStation VR zu ermöglichen



