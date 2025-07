PlayStation öffnet seine Spielewelt – Mehr PS5-Hits bald auf Xbox und Switch?

Über die letzten Jahre haben einige der ersten Party-Spiele von PlayStation den Sprung auf andere Plattformen geschafft. Während PC-Nutzer davon profitierten, dass Spiele wie The Last of Us und Until Dawn auf Steam und dem Epic Games Store erscheinen, haben auch Microsoft und Nintendo einige intern entwickelte Spiele von PlayStation erhalten. Dazu gehören LEGO Horizon Adventures auf der Switch und Helldivers 2 auf der Xbox Series X|S. Ein neues Stellenangebot von PlayStation deutet darauf hin, dass noch mehr in Planung sein könnte.

PlayStation’s Multiplattform-Strategie

Was steckt hinter dem neuen Stellenangebot? Laut einer Stellenanzeige sucht PlayStation einen Senior Director für Multiplattform- und Account-Management. Diese Rolle spielt eine entscheidende Führungsfunktion bei der Gestaltung und Umsetzung der globalen kommerziellen Strategie für PlayStation Studios-Softwaretitel über alle digitalen Plattformen hinaus. Die Position umfasst Plattformen wie Steam, den Epic Games Store, Xbox, Nintendo und mobile Geräte. Ziel ist es, die Rentabilität der Titel zu optimieren und die Expansion auf mehrere Plattformen zu fördern.

Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass PlayStation bereit ist, mehr Spiele Jahre nach ihrer ursprünglichen Veröffentlichung auf anderen Plattformen zu portieren. Besonders ältere Titel der PS4- und PS5-Ära könnten von einem Sprung auf die Xbox oder die Nintendo Switch 2 profitieren und gleichzeitig die hohen Entwicklungskosten kompensieren.

Einfluss auf die Spielelandschaft

Welche Spiele könnten portiert werden? Die Spider-Man-Spiele wären ein perfekter Kandidat für eine solche Portierung. Aus der Sicht von Marvel wäre dies ebenfalls sinnvoll, da es die Reichweite und Popularität der Spiele erhöhen könnte. Zudem gab es während eines Nintendo Directs im März 2025 Ankündigungen von Bandai Namco zu Spielen für die Nintendo Switch und PS5, basierend auf PlayStation-eigenen IPs wie Everybody’s Golf Hot Shots und Patapon 1+2 Replay.

Es besteht die Möglichkeit, dass Sony mehr seiner inaktiven Franchises an Firmen wie Bandai Namco lizenziert, um diese auf mehreren Plattformen neu zu beleben. PlayStation besitzt eine Vielzahl von IPs, die für solche Zwecke genutzt werden könnten, darunter lang vermisste Favoriten wie Legend of Legaia oder Ape Escape.

Auswirkungen auf die PlayStation-Strategie

Warum verfolgt PlayStation diese Strategie? Die Entwicklungskosten sind in den letzten Jahren stark gestiegen, und das Portieren von Spielen auf andere Plattformen ist eine Möglichkeit, diese Kosten auszugleichen. Dies könnte auch denjenigen zugutekommen, die nicht daran interessiert sind, eine PS5 zu kaufen. PlayStation scheint weniger besorgt darüber zu sein, alle seine Titel exklusiv für eine Plattform zu halten, als es früher der Fall war.

Obwohl die PS5-Verkäufe weiterhin stark sind, könnte die neue Rolle bei PlayStation auch in Verbindung mit den Ankündigungen während eines Nintendo Directs stehen. Diese Strategie könnte Sony helfen, seine Marktposition zu stärken, indem es die Reichweite seiner Spiele über die PlayStation-Konsolen hinaus erweitert.

Was denkst du darüber, dass mehr PS5-Spiele auf Xbox und Nintendo-Systeme kommen könnten? Welche Spiele erwartest du zu sehen? Teile deine Gedanken in den Kommentaren mit.