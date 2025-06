Pauline als Kämpferin? Diskussionen um neuen Super Smash Bros.-Charakter

Super Smash Bros. Ultimate ist ein Phänomen in der Gaming-Welt. Obwohl das Spiel bereits 2018 veröffentlicht wurde, bleibt es relevant und erfreut sich großer Beliebtheit. Mit über 36 Millionen verkauften Exemplaren ist es das bestverkaufte Kampfspiel der Geschichte und wird häufig als eines der besten Spiele auf der Nintendo Switch angesehen. Doch trotz des Erfolgs gibt es immer noch kein offizielles Wort über ein neues Super Smash Bros.-Spiel. Die Annahme ist, dass ein neues Spiel während der Nintendo Switch 2-Generation erscheinen wird, aber bis jetzt sieht es so aus, als ob dies erst in der zweiten Hälfte dieser Generation geschehen könnte.

Die Diskussion um den Charakter Pauline

Warum glauben viele, dass Pauline eine gute Wahl wäre? Pauline hat in letzter Zeit viele Auftritte in verschiedenen Mario- und Donkey Kong-Spielen gehabt. Seit ihrem Debüt als „Lady“ im Arcade-Spiel Donkey Kong von 1981 hat sie sich von der typischen „Damsel in Distress“ zu einer prominenten Figur in der Mario-Welt entwickelt. Ihr jüngster Auftritt als Bürgermeisterin von New Donk City in Super Mario Odyssey hat ihr zusätzliches Profil verliehen.

In der Super Smash Bros. Community gibt es jedoch gespaltene Meinungen über ihre Aufnahme in das nächste Spiel. Einige Fans befürworten die Idee, während andere Bedenken bezüglich ihrer Einzigartigkeit als Kämpferin haben. Es gibt die Sorge, dass sie keinen interessanten oder einzigartigen Moveset bieten könnte und dass es bereits zu viele Mario-Charaktere im Spiel gibt.

Fanmeinungen und Spekulationen

Welche Charaktere wünschen sich die Fans? Auf der Super Smash Bros.-Reddit-Seite gibt es lebhafte Diskussionen darüber, welcher Charakter als nächstes hinzugefügt werden könnte. Während einige Pauline als logische Wahl sehen, gibt es auch starke Stimmen für andere Charaktere wie Toad oder Waluigi. Letzterer hat eine massive Fangemeinde, die sich bereits bei Super Smash Bros. Ultimate für seine Aufnahme stark gemacht hat.

Einige Fans argumentieren, dass aufgrund der zentralen Rolle von Mario in der Serie, zwei Charaktere aus dem Mario-Universum hinzugefügt werden könnten. Einer könnte im Basisspiel enthalten sein und ein weiterer als DLC erscheinen.

Die Zukunft von Super Smash Bros.

Was könnte die Zukunft für das Franchise bereithalten? Da Super Smash Bros. Ultimate ein so umfangreiches und erfolgreiches Spiel ist, ist die Erwartungshaltung an einen potenziellen Nachfolger hoch. Es bleibt abzuwarten, ob Nintendo versuchen wird, das umfangreiche Roster von Ultimate zu replizieren oder ob es einen Neuanfang mit einem kleineren Kader geben wird.

Die Diskussion über neue Charaktere zeigt, wie sehr die Community engagiert ist und wie viel Spekulationen es über die Zukunft des Franchises gibt. Trotz der vielen offenen Fragen ist die Vorfreude auf das, was als nächstes kommt, groß.

Was denkst du? Würdest du Pauline gerne im nächsten Super Smash Bros. sehen, oder hast du andere Favoriten? Teile deine Meinung in den Kommentaren!