Overwatch 2 für Nintendo Switch? Ja, aber mit Einschränkung

Overwatch 2 befindet sich aktuell in der Hochphase der Entwicklung. Zuletzt durften wir die neuen Karten in Gänze bestaunen und Blizzard hat kommuniziert, dass sie die alten 6er-Teams canceln.

Nun stellten sich einige aus der Community unter anderem die Frage, ob der Titel für die Nintendo Switch erscheinen würde und die Verantwortlichen haben via Reddit-AMA ein paar Antworten gegeben.

Sie haben der Switch-Version ein Go gegeben. Und doch gibt es hier ein paar Randbemerkungen, die wir beachten müssen beim Kauf nach Release.

Overwatch 2: Ist die Nintendo Switch-Version anders?

Im Detail heißt es, dass sie hinsichtlich der Technik der Nintendo Switch ein paar Kompromisse eingehen mussten. John Lafleur aus dem Overwatch-Team erklärt:

„Die Hardware hat sich verbessert seit dem Release von Overwatch, wir erweitern die OW2-Engine mit neuen High-end-Features. Wie auch immer, wir arbeiten daran, dass all unsere Plattformen die beste Erfahrung bieten, sogar in PvE.“

Er stellt heraus, dass er nicht versprechen könne, dass die Switch-Version zur gleichen Zeit erscheint wie die anderen Versionen. Es heißt:

„Die Switch fordert uns ein wenig mehr heraus und wir werden ein paar Kompromisse eingehen müssen. Aus diesem Grund werden einige der High-end-Visuals wohl nicht sichtbar sein.“

Er versichert jedoch, dass zumindest alle neuen Gameplay-Features verbaut würden. Das passiere zuerst und dann werde das Studio schauen, was sie in dieser Version noch so alles integrieren können.

Die Kompromisse umfassen demnach zum einen, dass die Version für die Nintendo Switch später erscheint und zum anderen, dass es wohl nicht alle visuellen Verbesserungen ins Spiel schaffen. Nun. Höchste Zeit für die New Nintendo Switch Pro oder was meint ihr?

Wissenswert: Abschließend bestätigt Lafleur, dass Cross-Progression in der Zukunft ins Spiel integriert wird. Und zwar passiere das dann, wenn das Crossplay auf allen Plattformen funktioniere.

„Overwatch 2“ hat bis jetzt noch keinen offiziellen Releasetermin. Die Entwicklung scheint jedoch gut voranzuschreiten.