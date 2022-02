Oscars 2022: Kommt der beste Film von Netflix?

Das Rennen um die begehrteste Filmauszeichnung der Welt hat wieder begonnen. Die Oscar-Nominierungen für die 94. Academy Awards wurden am 8. Februar 2022 in einer Live-Präsentation bekannt gegeben. Es gibt dieses Jahr einen eindeutigen Vorreiter und einige Überraschungen sowie Enttäuschungen in den Oscars 2022.

The Power of the Dog führt die Oscars 2022 an

Jane Campions Netflix-Western The Power of the Dog führt die diesjährigen Academy Awards an. Mit gleich 12 Nominierungen in verschiedensten Kategorien ist der Film der Konkurrenz weit voraus. Darunter ist auch die begehrte Kategorie „Bester Film“, in welcher „The Power of the Dog“ sich gegen neun weitere Nominierte behaupten muss.

Dicht gefolgt wird der Spitzenreiter von Denis Villeneuves „Sci-Fi“-Epos Dune mit 10 Nominierungen. Dahinter sind Kenneth Branaghs Film-Memoiren Belfast und Steven Spielbergs Musical-Remake der West Side Story mit jeweils sieben Nominierungen. „The Power of the Dog“ muss sich unter anderem gegen diese drei in der Kategorie „Bester Film“ durchsetzen, dabei bekam „West Side Story“ auch eine Nominierung für die „Beste Regie“.

And the nominees for Best Picture are… #Oscars pic.twitter.com/wKEWVMpqwl — The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022

Beste Hauptdarsteller*innen

Benedict Cumberbatch erhielt eine Nominierung für seine Rolle als Phil Burbank in „The Power of the Dog“ und damit seine zweite Oscar-Nominierung in dieser Kategorie. Er ist in der Kategorie „Bester Hauptdarsteller“ neben Javier Bardem (Being the Ricardos), Andrew Garfield (Tick, Tick…Boom!), Will Smith (King Richard) und Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth) nominiert.

Auf der Liste der Hauptdarstellerinnen stehen unter anderem Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye), Olivia Colman (The Lost Daughter), Penélope Cruz (Parallel Mothers), Nicole Kidman (Being the Ricardos), wobei hier die größte Überraschung der ehemalige Twilight-Star Kristen Stewart für ihre Rolle als Prinzessin Diana in Spencer war.

Streaming-Filme bei den Oscars

Die Auswirkungen der Pandemie auf die Filmindustrie sind auch in diesem Jahr noch spürbar. Diesmal aber in einer anderen Form. Die Einschränkungen, die Kinos und Studios aufgrund von Covid auferlegt wurden, führten dazu, dass Netflix und Co. einen deutlichen Vorteil erlangt haben und viel mehr Aufmerksamkeit bekommen als früher.

Netflix führt dieses Jahr mit einem Rekordergebnis von 21 Nominierungen bei den Oscars. Davon gehen zwölf an „The Power of the Dog“, vier an Don’t Look Up, drei an „The Lost Daughter“ und weitere zwei an „Tick, Tick…Boom!“.

Apple Original Films ist mit jeweils drei Nominierungen für CODA und „The Tragedy of Macbeth“ dabei. „CODA“ kämpft in der Kategorie „Bester Film“ um die Krone.

Marvels Moon Knight: Details zu Oscar Isaacs Superkräfte als neuer brutaler Antiheld auf Disney Plus

Kein Oscar für Spider-Man?

Dieses Jahr wurde die Hauptkategorie Bester Film sogar auf 10 Nominierungen erweitert. Die Erweiterung sollte Platz schaffen für große Kassenschlager wie Spider-Man: No Way Home oder Daniel Craigs letzten „James Bond“-Film No Time to Die. Beide haben es in die Liste der Nominierten geschafft, für den „Besten Film“ hat es aber nicht gereicht. No Time to Die erhielt insgesamt drei Nominierungen: VFX, Ton und für den Originalsong von Billie Eilish.

Spideys einzige Nominierung in der Kategorie „Visuelle Effekte“ enttäuschte Fans. Dabei hat sich Sony viel Mühe gegeben, die Werbetrommel für eine Nominierung als bester Film zu rühren. Es ist auch fraglich, ob Spider-Man überhaupt einen Preis gewinnen wird, denn neben ihm stehen auch Marvel-Ableger Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings und das bildgewaltige Epos „Dune“ zur Auswahl.

Wann werden die Oscar-Gewinner preisgegeben?

Nach der Bekanntgabe der Nominierungen beginnen die Mitglieder der Academy am 17. März mit der Endabstimmung, die am 22. März abgeschlossen sein wird. Die Oscar-Verleihung ist für den 27. März 2022 im Dolby Theater in Los Angeles geplant.

Der deutsche Sender ProSieben wird wie die letzten Jahre live von der Oscar-Verleihung berichten. Nach aktuellem Stand ist wegen der Pandemie aber noch nicht sicher, ob eine Präsenzveranstaltung samt rotem Teppich stattfinden wird. Hier findet ihr außerdem die volle Liste der nominierten Filme und Schauspieler*innen der 94. Academy Awards.