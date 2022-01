Netflix darf sich auf einen neuen Filmhit freuen: Die schwarzhumorige Satire Don’t Look Up stellt beim Streamingdienst neue Rekorde auf. Allein in der ersten Woche verzeichnete die Komödie über 152,9 Millionen Stunden Abrufe, so viel wie kein anderer Film bisher. Das dürfte vor allem an der hochkarätigen Besetzung liegen: Leonardo DiCaprio („Inception“), Jennifer Lawrence („Die Tribute von Panem“), Timothy Chalamet („Dune“) und Jonah Hill („The Wolf of Wall Street“) bis hin zu Ron Perlman, Meryl Streep und Cate Blanchett.

Damit ist „Don’t Look Up“ schon jetzt nach nur wenigen Tagen der dritterfolgreichste Film bei Netflix. Spitzenreiter mit den meisten Abrufen innerhalb der ersten 28 Tagen ist der Horrorstreifen „Bird Box“ und die Actionkomödie Red Notice. Noch ist die Komödie gerade erst angelaufen und könnte nach 28 Tagen vielleicht sogar eine noch bessere Platzierung in den Top 3 der erfolgreichsten Netflix-Filmen einnehmen.

Worum geht es in Don’t Look Up?

In der schwarzen Komödie „Don’t Look Up“ von Regisseur, Drehbuchautor und Produzent Adam McKay („Marvels Ant-Man“, „Vice – Der zweite Mann“) müssen die beiden Wissenschaftler Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) und Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) der Astronomie an der Michigan State University feststellen, dass ein gigantischer Komet auf die Erde zurast und droht, den Planeten zu zerstören, was das Ende der Menschheit bedeutet. Ihren Berechnungen nach tritt die globale Katastrophe in weniger als sechs Monaten und vierzehn Tagen ein.

Mit dieser furchterregenden Katastrophenmeldung nehmen die beiden sofort Kontakt mit der US-Regierung auf, doch US-Präsidentin Janie Orlean (Meryl Streep) ignoriert die Gefahr und auch die Medien zeigen wenig Interesse an der drohenden Katastrophe. Während ihnen niemand Aufmerksamkeit schenken mag, versuchen die beiden Wissenschaftler mit allen Mitteln, sich bei der Bevölkerung Gehör zu verschaffen. Der Slogan „Just Look Up“ soll auf den Komet aufmerksam machen, der bereits mit dem bloßen Auge sichtbar wird, während die US-Regierung mit dem Slogan „Don’t Look Up“ dagegen steuert. Doch die Katastrophe ist nicht abwendbar.

Die Liste der prominenten Besetzung des Films liest sich wie folgt:

Leonardo DiCaprio als Dr. Randall Mindy

Jennifer Lawrence als Kate Dibiasky

Meryl Streep als US-Präsidentin Janie Orlean

Cate Blanchett als Brie Evantee

Rob Morgan als Dr. Teddy Oglethorpe

Jonah Hill als Jason Orlean

Mark Rylance als Peter Isherwell

Tyler Perry als Jack Bremmer

Timothée Chalamet als Yule

Ron Perlman als Benedict Drask

Ariana Grande als Riley Bina

Melanie Lynskey als June Mindy

Der Film sollte eigentlich im Kino laufen, doch aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie war er nur wenige Tage in den US-amerikanischen Lichtspielhäusern zu sehen, sicherlich um die Bedienungen für die wichtigen Oscars- und Golden Globes-Verleihungen zu erfüllen. Netflix veröffentlichte die satirische Komödie am 24. Dezember weltweit auf dem Streamingdienst.