Bereits im letzten Manga-Kapitel zu One Piece wurde klar, dass die Strohhut-Piratenbande im Kampf um Onigashima alles andere als hilflos ist und sie sich mit allem gegen die Kaiser Big Mom und Kaido wehrt, was ihr zur Verfügung steht. Doch erst jetzt, in Kapitel 989, zeigt die Crew unter Kapitän Monkey D. Ruffy, dass sie ein Faktor sind, der den Verlauf des Krieges komplett verändern kann.

Alle Infos zum neuen Manga-Kapitel erfahrt ihr jetzt in unserem wöchentlichen Recap zum Manga!

One Piece: Was ist in Manga-Kapitel 989 passiert?

Nachdem Franky bereits in Kapitel 988 das Motorrad Black Rhino genutzt hat, um die Kaiserin Big Mom zu Fall zu bringen, ergreifen die Männer von Kaido nun voller Furcht die Flucht, da sie sich sicher sind, dass Charlotte Linlin nach dieser Attacke einen fürchterlichen Wutanfall bekommen wird und Freund nicht mehr von Feind unterscheiden kann.

One Piece: Erster Blick auf das Spin-off mit Ace

Ruffy will hingegen die Gunst der Stunde nutzen und zu Kaido aufsteigen, um den Minks und der Akazaya im Kampf gegen den Kaiser beizustehen. Dafür lässt er Momonosuke in den Händen von Shinobu und eigentlich auch Yamato, doch sind sich die Kunoichi und der Sohn von Oden Kouzuki noch alles andere als sicher, ob sie der Tochter von Kaido, die sich selbst lautstark als Oden bezeichnet, trauen können.

Während der Strohhut mit dem Aufstieg beginnt, entscheiden sich die Yakuza, die einfachen Mitglieder der 100-Bestien-Piratenbande zu ignorieren und sich lieber auf die berüchtigten Fliegenden Sechs zu konzentrieren, da diese deutlich mehr Probleme bereiten könnten. In diesem Moment will sich die rasende Big Mom an den Strohhüten rächen, was Nami in Angst und Schrecken versetzt.

Der Auftritt der Numbers

Die Navigatorin würde am liebsten die Flucht ergreifen, doch Franky will davon nichts hören und setzt stattdessen auf Angriff als die beste Verteidigung. Als er seinen Radical Beam auf die Kaiserin abfeuern will, wird er von den Numbers aufgehalten, riesigen, gehörnten Figuren, die ihre Gegner weit überragen. Linlin gibt an, dass es sich bei ihnen um gescheiterte Riesen aus den Laboren von Punk Hazard handelt.

One Piece: Was dürfen wir von Manga-Kapitel 1.000 erwarten?

Doch auch aus dieser Situation will Zimmermann Franky das Beste machen. Als er in den Händen eines der Monster seinen Brachio Tank erblickt, hofft er darauf, die Verwandlung zu Franky Shogun einleiten zu können. Dafür attackiert er nun statt Big Mom die Numbers mit seinem Radical Beam, während Big Mom Franky in den Rücken fallen will. Doch wird sie von einer gemeinsamen Attacke aus Jinbei und Nico Robin aufgehalten.

Jinbei packt die Kaiserin am Arm und schleudert sie hinter sich, wo sie durch Robins Mil Fleurs, Delphinium vom Kampfplatz befördert wird. Eine Aktion, die die Umherstehenden kaum glauben können. Derweil hat es Ruffy bereits bis auf den Balkon geschafft, wo sich unter anderen auch Zorro und Queen befinden. Als der Kapitän der Strohhüte die letzten Meter zu Kaido mit einer Gum-Gum-Rocket überwinden will, wird er von der Katastrophe in seiner Form als Brachiosaurus gepackt.

Der Angriff der Strohhüte in Kapitel 989

One Piece: Dreharbeiten zur Live-Action-Serie beginnen bereits diesen August

Nun konnte für einen Moment gemeint werden, Ruffy befände sich in ernsten Schwierigkeiten, schließlich wird Queen zusätzlich von King unterstützt, der sich in seiner Pteranodon-Form vom Himmel stürzt. Doch dann kehrt Sanji zum Schlachtfeld zurück, der dank der soliden Verarbeitung seines Raid Suits kaum Schaden durch die vorangegangene Attacke erlitten hat.

© Eiichiro Oda/Shueisha

All dies wird von Hyogoro beobachtet, der angibt, dass er zwar erkennen kann, dass die Strohhüte von vielen mächtigen Feinden umgeben seien, sich die ganze Situation jedoch nicht wie eine Niederlage anfühlen würde.

One Piece: 10 Fakten über Schöpfer Eiichiro Oda, die ihr (vielleicht) noch nicht wusstet

Diese Aussage untermauernd versammelt sich die komplette Strohhut-Piratenbande am Boden des Schlosses und konfrontiert dort ihre Feinde. Kapitän Ruffy gibt an, dass er das Dach erreichen muss und darauf setzt, dass seine Nakama vor Ort schon alles regeln würden, was diese voller Zuversicht bestätigen.