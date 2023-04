Kampf der Titanen in One Piece Manga-Kapitel 1081: Garp kämpft gegen seinen ehemaligen Schüler

© 1999 Toei Animation Co., Ltd. © Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Für Fans von One Piece hat vor einigen Monaten eine sehr spannende Zeit begonnen, denn Eiichiro Oda hat sein Werk in die Finale Saga geführt und entsprechend spitzen sich die Ereignisse rund um Piratenkapitän Monkey D. Ruffy extrem zu. Das Gleichgewicht der Mächte ist ins Schwanken geraten und immer wieder prallen starke Kontrahenten aufeinander.

Da bildet auch das jüngst veröffentlichte Manga-Kapitel 1081 keine Ausnahme, in welchem Publikumsliebling Monkey D. Garp in den Kampf gegen einen ehemaligen Schüler und Freund zieht. Weiterlesen aber nur auf eigene Gefahr, denn nun folgen massive Spoiler zum neuesten Manga-Kapitel von One Piece.

One Piece: Garp kämpft gegen seinen Schüler (Manga-Kapitel 1081)

Die komplette Familie von Protagonist Ruffy besteht aus Monstern. Sein Vater ist der Kopf der Revolutionsarmee, sein Schwurbruder Ace war Kommandant der 2. Division in der Whitebeard-Piratenbande sowie der leibliche Sohn des Piratenkönigs, Schwurbruder Sabo ist Generalstabchef der Revolutionäre und Großvater Monkey D. Garp ist der Held der Marine.

Gerade Garp genießt unter Leser*innen hohes Ansehen, hat er doch einen liebenswerten Charakter, ist ähnlich verpeilt wie sein Enkel und obendrauf einer der stärksten Charaktere in ganz One Piece. Garp, die Faust ist zwar selbst in seinem hohen Alter noch Vizeadmiral der Marine, doch nur, weil er die vielen Versuche seiner Vorgesetzten, ihn zu befördern, stets abgelehnt hat.

Der alte Mann ist eben lieber draußen unterwegs und jagt die Piraten selbst, statt im Hauptquartier zu versauern und Papierkram zu erledigen. Und obwohl er nach eigener Angabe heutzutage deutlich schwächer ist als zur Zeit seiner Glanztage, war er laut Odas Aussage beim Krieg in Marine Ford der stärkste anwesende Marinesoldat.

Ein echt harter Brocken also. Entsprechend schockiert fiel auch die Reaktion der Blackbeard-Piraten aus, als Garp im letzten Manga-Kapitel auf Hachinosu eintraf und erst einmal totale Zerstörung angerichtet hat. Das unaufhaltsame Monster hat mit seinem Galaxy Impact ganz schön aufgetischt, doch nun steht ihm ein Gegner gegenüber, der im Paroli bieten kann.

One Piece: Garp vs. Kuzan (Manga-Kapitel 1081)

Die Rede ist von Kuzan, der einst als Admiral Aokiji in One Piece eingeführt wurde und mittlerweile der Blackbeard-Piratenbande angehört. Schon wegen seiner Gefrierfrucht Hie Hie no Mi, mit der er Eis entstehen lassen und selbst zu Eis werden kann, ist er ein gefürchteter Gegner, doch als Mann auf dem Level eines Admirals ist er noch viel schrecklicher.

Obendrauf wurde Kuzan einst von Garp ausgebildet, was bedeutet, dass er in den Augen des alten Vizeadmirals wahrscheinlich eine Menge Potenzial hatte und vielleicht noch immer hat. So oder so ist er es, der 10. Kapitän der Blackbeard-Piraten, der Garp nun auf Hachinosu gegenübersteht und ordentlich Paroli bietet.

Kuzan gibt an, dass er ziemlich schlecht dastehen würde, wenn er Garp erlauben würde, die Insel in Blackbeards Abwesenheit so zu verwüsten und fragt sich, ob Garp bereit dazu sei, seinen einstigen Schützling zu töten, um den anderen, also Corby, zu retten. Kurz vor diesen Worten friert er Garp mit einem Ice Ball ein, der sich davon jedoch herzlich unbeeindruckt zeigt.

Der Vize bricht aus dem Eis heraus und nutzt Rüstungshaki, um Kuzan zu packen und in den Boden zu schleudern. Damit hat ein Kampf begonnen, den wohl kaum ein Fan von One Piece erwartet hätte, schließlich sind bisher viele Leser*innen davon ausgegangen, dass Kuzan in Wirklichkeit SWORD angehört und Blackbeard lediglich ausspioniert.

Diese Theorie ist deswegen aber natürlich nicht vom Tisch. Obwohl Manga-Kapitel 1081 sehr glaubhaft verkauft, wie Kuzan und Blackbeard sich kennengelernt und verbündet haben, halten viele Mitglieder der Community daran fest, dass Kuzan zu den Helden gehört und im Geheimen gegen den neuen Kaiser der Meere operiert.

Dann wäre der Kampf gegen Garp aber natürlich ein abgekartetes Spiel, das eigentlich nur mit Garps Niederlage enden kann. So wäre gesichert, dass Blackbeard und seine engsten Mitglieder dem ehemaligen Admiral der Marine wirklich vertrauen, was am Ende ihr Untergang sein dürfte. Oder wie seht ihr die Sache? Kämpfen Garp und Kuzan wirklich auf Leben und Tod?