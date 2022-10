One Piece: Tot oder lebendig? Das Schicksal von Big Mom wurde endlich geklärt (Manga-Kapitel 1064)

Der Manga zu dem weltweit beliebten und auch überaus erfolgreichen Piratenepos One Piece macht aktuell Nägel mit Köpfen. Seit das Werk in der Finalen Saga angekommen ist, werden immer wieder Geheimnisse ans Tageslicht gezerrt, überraschende Wendungen geben sich die Klinke in die Hand und die Action kommt absolut nicht zu kurz.

In dieser Aneinanderreihung einer Fülle an Informationen werden manche Details lediglich nebenbei erwähnt, obwohl sie für einige Fans eine große Wirkung haben. Dazu gehört auch, was genau nach dem Finale der Wa no Kuni Arc mit den ehemaligen Kaisern der Meere Big Mom alias Charlotte Linlin und Kaido passiert ist.

Wer sich diese Frage auch schon gestellt hat, kann sich nun auf das neue Manga-Kapitel 1064 freuen, denn da erhalten Leser*innen darauf zumindest eine Teilantwort. Solltet ihr die gar nicht hören wollen, dann solltet ihr an dieser Stelle lieber nicht mehr weiter lesen, denn es folgen nun massive Spoiler zum neuen One-Piece-Kapitel.

One Piece: Manga-Kapitel 1064 löst Rätsel um Big Moms Schicksal

Über sehr lange Zeit war die Piratin Charlotte Linlin, vielen besser bekannt als Big Mom, eine unangefochtene Kaiserin der Meere, mit der sich nur sehr mutige oder wirklich dumme Piraten angelegt haben. Doch als eines der Hindernisse auf Monkey D. Ruffys Weg zum Titel des Königs der Piraten war ihr Untergang eigentlich schon vorprogrammiert.

Spätestens als der Protagonist der Kaiserin den Krieg erklärt und ihre Pläne auf ihrer eigenen Insel vereitelt hat, war vielen Fans klar, dass Big Mom ihren Titel auf kurz oder lang verlieren würde. Dazu kam es schließlich im Finale der Wa no Kuni Arc, wo Linlin mit Kaido ein Bündnis geschlossen hat, nur um wenige Zeit später besiegt zu werden.

Die körperlich beeindruckende Mutter von insgesamt 85 Kindern unterlag in einem heftigen Kampf gegen Trafalgar D. Water Law und Eustass Kid. Nach diesem Sieg der neuen Generation über die alte Generation wurden Big Mom und Kaido tief in die Insel befördert, wo sie einer unterirdischen Magmakammer landeten.

Eigentlich dürfte sich nach einem Sturz in einen Unterseevulkan die Frage nach dem Status gar nicht mehr stellen, doch da in One Piece schon manch ein Charakter unglaubliche Verletzungen überlebt hat, waren nicht alle Fans davon überzeugt, dass die ehemalige Kaiserin der Meere tatsächlich tot sein soll.

Wahrscheinlicher ist ihr überleben nach Manga-Kapitel 1064 aber nicht geworden, denn hier haben wir ein Wiedersehen mit Big Moms Tochter Charlotte Pudding, die von Wan Oger und Kuzan entführt wurde und sich nun in Blackbeards Schiff in Gefangenschaft befindet. Als einer von Blackbeards Unterlingen mit der Macht seines Kapitäns angibt, meldet Pudding sich zu Wort.

©Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation.

Sie gibt an, dass ihre Mom allen den Mund stopfen würde, wenn sie denn noch am Leben wäre, woraufhin der Pirat entgegnet, dass Blackbeard gerade gegen genau den Typen kämpfen würde, der die ehemalige Kaiserin auf dem Gewissen hat. Natürlich sind die Aussagen von zwei Figuren kein Garant für das Ableben von Charlotte Linlin, doch zumindest ein deutlicher Hinweis.

Ganz anders sieht die Sache da aber noch immer bei Kaido aus, der als unsterblich galt. Ob ein Bad in Lava schlussendlich ausgereicht hat, um ihm dennoch den Rest zu geben, hat Eiichiro Oda noch nicht verraten, doch zumindest bei Big Mom besteht für viele nun kein Zweifel mehr und in den meisten Foren zu One Piece wurde ihr Statur bereits zu verstorben geändert.