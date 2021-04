Die Welt von One Piece ist eine Welt der Piraten und wer in so einer Welt lebt, weiß eigentlich über der Zerbrechlichkeit von Allianzen Bescheid. Wer also nicht gerade der Strohhut ist, dem es reicht, wenn neue Verbündete ihre Treue beteuern, denkt man eigentlich bereits darüber nach, wie man den temporären Partner schnell und einfach wieder los wird. Es kommt also nicht unbedingt überraschend, dass im neuesten Manga-Kapitel 1011 eine Allianz kurz vor dem Bruch steht.

One Piece: Diese Allianz ist zum Scheitern verurteilt

Ob kurzfristige Waffenpausen, um einen gemeinsamen Feind vor Ort zu schlagen, langfristige Allianzen, die ein gemeinsames Ziel verfolgen, oder unter Alkoholeinfluss geschmiedete Bündnisse, in One Piece gab es schon manch einen unheiligen Bund, aberwitzige Kooperationen und völlig verrückte Partnerschaften. Doch kein anderes Ereignis dieser Art war wohl so überraschend und unvorhersehbar wie die Big Mom/Kaido-Allianz.

Vor einigen Kapiteln haben die beiden Kaiser sich nach reichlichem Konsum von Sake dazu entschlossen, gemeinsame Sache zu machen und der Weltregierung den Krieg zu erklären. Doch bevor die beiden Ungetüme die Welt unsicher machen konnten, kam es zum Kampf gegen die Akazaya und ihre Verbündeten, zu denen auch die Mitglieder der Strohhut-Piratenbande zählen. Und obwohl kaum jemand geglaubt hätte, dass die Samurai wirklich eine Chance haben, den Kaisern das Land zu entreißen, so schlagen sie sich doch noch immer erstaunlich gut dabei.

One Piece: 10 Fakten über Schöpfer Eiichiro Oda, die ihr (vielleicht) noch nicht wusstet

Nicht zuletzt dank Ruffy, der eine neue Form von Königshaki erlernen konnte und Kaido ordentlich die Stirn bietet. Letzterer muss in Kapitel 1011 von One Piece auf die Hilfe von Big Mom verzichten, da es die Truppe aus Zorro, Kid, Killer und Law geschafft hat, die Kapitänin der Big-Mom-Piratenbande von Kaido zu trennen. Wutentbrannt sucht diese nun im Schloss nach ihren Gegnern, begegnet aber jemand ganz anderem.

© Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

One Piece: Das Ende einer Allianz?

Nami, Lysop und O-Tama sind die Unglücklichen, die auf dem Rücken von Komacchiyo vor Page One und Ulti flüchten, zwei Mitglieder der Fliegenden Sechs und damit treue Untergebene von Kaido. Unglücklich ist das Dreigespann eigentlich deswegen, weil sie nicht nur der wutentbrannten Big Mom in die Arme laufen, sondern diese auch noch ihr Gegenüber als Mitglieder der Strohhüte und damit als Feinde erkennt. Doch zum erwarteten Kampf kommt es nicht.

Denn Charlotte Linlin erkennt O-Tama wieder und wie Prometheus es kommentiert, verfällt die Kaiserin gegenüber kleinen Kindern in ihren Mutter-Modus. Daher freut diese sich über das Wiedersehen und bedankt sich bei dem Mädchen für das leckere Essen zur Zeit ihres Gedächtnisverlustes. Dies ist aber auch der Moment, in welchem die Piratin erfahren muss, dass Okobore von Kaidos Truppen vollkommen zerstört wurde.

One Piece: Von Ace bis Zorro: Die interessantesten Kopfgelder in One Piece

Als Paige One es schließlich schafft, seine Feinde einzuholen, ist Big Mom über die Neuigkeit bereits rasend vor Wut, erhebt ihre Faust und rammt den Dinosaurier-Menschen verheerend in den Boden. Sie sagt dabei aus, dass die Welt der Piraten zwar grausam sei, es aber dennoch Regeln geben müsse. Ob dieses Ereignis wirklich dazu führt, dass Big Mom und Kaido miteinander brechen und zu Feinden werden, wird zwar noch offen gelassen, die Allianz steht aber unter keinem guten Stern mehr.