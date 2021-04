Die Wa no Kuni Arc von One Piece befindet sich mitten im Finale und entsprechend heftig sind die Kämpfe der Alliierten gegen die Kaiser Kaido und Big Mom auch geworden. Lange Zeit haben sich Fans gefragt, wie diese Schlacht überhaupt zu einem Sieg für Protagonist Ruffy werden kann, schließlich sah es über Monate nicht so aus, als hätte der Gummimann auch nur den Hauch einer Chance gegen der Anführer der 100-Bestien-Piratenbande.

Bis jetzt. Denn in Manga-Kapitel 1010, das jüngst veröffentlicht wurde, sehen wir nicht nur, wie Trafalgar Law, Lorenor Zorro und alle anderen absolut alles geben, um Big Mom und Kaido etwas entgegensetzen zu können, sondern auch, wie es dem Strohhut gelingen kann und wahrscheinlich auch wird, Kaido endlich in die Knie zu zwingen.

One Piece: Kampf gegen die Kaiser

Während Kid und Killer glauben, sie könnten es mit Big Mom alleine aufnehmen, muss Zorro dafür sorgen, dass sein scheinbar bewusstloser Kapitän nicht von Kaido getötet wird. Mit seinen letzten Kräften stellt er sich dem Monster entgegen und greift zum Schwert. Mit der Attacke Dämonischer Neunschwerter-Stil: Farce der Toten schafft es der ehemalige Piratenjäger, seinem Gegenüber eine tiefe Wunde zuzufügen, obwohl allseits bekannt ist, wie schwer es ist die Haut von Kaido zu penetrieren.

Wie sich herausstellt, war Zorro dies möglich, da er zur Überraschung des Kaisers ebenfalls Königshaki einsetzen kann, wovon das erste Mitglied der Strohhut-Piaretnbande jedoch nichts zu wissen scheint. Und es könnte ihm auch kaum egaler sein, denn mit seinem letzten Angriff hat er seine Kraftreserven aufgebraucht und fällt geschwächt zu Boden. Und genau hier wird es für Fans von One Piece doppelt und dreifach spannend, denn nun ist es an Ruffy, seinen ältesten Kameraden zu beschützen.

One Piece: Bösewicht aus Wa no Kuni überraschenderweise noch am Leben

One Piece: Eine neue Form von Königshaki

Kurz nachdem Law noch versucht, Zorros Leben zu retten und dafür mit einem brüllenden Donner Bagua niedergestreckt wird, steht Ruffy endlich wieder auf den Beinen und zeigt sich so zuversichtlich wie nie zuvor. Der Strohhut erinnert sich in diesem Moment an die Worte von seinem letzten Lehrer, Hyogoro. Dieser hat ihn beim Training beigebracht, dass sich selbst in Haki zu hüllen erlaubt, den Gegner von innen heraus zu verletzen. Ruffy solle aufhören es zu erzwingen und das Haki einfach in seine Faust fließen lassen.

© Eiichiro Oda/Shueisha

Außerdem erinnerte sich Ruffy an die Worte seines Meisters, dass seine Kraft erst wahrhaftig erblühen wird, wenn er sich in großer Gefahr befindet. Ein Umstand, der nun tatsächlich eingetreten ist und in diesem Moment wird Ruffy auch klar, dass Kaido Königshaki benutzt, um sich selbst einzuhüllen und so deutlich stärker zu werden. Der Kapitän der 100-Bestien-Piraten bestätigt die Vermutung des Strohhuts, gibt bei seinem neuesten Angriff aber auch an, dass nur wenige, sehr mächtige Individuen diese Fähigkeit nutzen können.

Ruffy wehrt die Attacke seines Gegners jedoch ab und setzt zum Gegenangriff an, der Kaido schmerzerfüllt zu Boden gehen lässt, und das ganz ohne seinen Gegner überhaupt berührt zu haben. Von seiner neuen Kraft überzeugt lässt Ruffy Trafalgar Law wissen, dass sich alle in Sicherheit bringen sollen, da er ab diesem Zeitpunkt alleine weitermacht und Kaido definitiv besiegen wird.