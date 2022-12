So könnte One Piece die Fußball-WM 2022 beeinflusst haben

© 1999 Toei Animation Co., Ltd./Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

© 1999 Toei Animation Co., Ltd./Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

One Piece hat offenbar eine überraschende Rolle bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar gespielt: Der Trainer der japanischen Nationalmannschaft soll die Spieler vor den Spielen mit „One Piece“-Filmen motiviert haben. Die sollen dabei geholfen haben, das Team zu inspirieren und zu Höchstleistungen anzutreiben.

One Piece: Ruffy als Hype-Man bei der Fußball-WM

Darum geht’s: Bei der Fußball-WM in Katar geht es unter anderem selbstverständlich auch darum, zu gewinnen. Dafür nutzen Trainer*innen die verschiedensten Möglichkeiten, ihre Spieler zu motivieren. Das geht natürlich mit motivierenden Reden oder aufpeitschender Musik, aber eben auch mit „One Piece“.

Japan besiegt Deutschland wegen One Piece? Wie jetzt NHK World News berichtet, soll der japanische Nationaltrainer Hajime Moriyasu seinen Schützlingen vor dem Spiel gegen Deutschland den aktuellen One Piece-Film RED gezeigt haben. Und zwar als Vorbereitung auf die Runde und um sie zu motivieren.

Offenbar mit Erfolg: Ganz offensichtlich ist der Plan aufgegangen. Die japanische Mannschaft hat immerhin gegen die aus Deutschland gewonnen. Was womöglich durchaus daran liegen könnte, dass vorher eben „One Piece“ geschaut wurde.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Never change a winning team: Frei nach dem bekannten Motto und beflügelt vom Erfolg des Motivations-Animes wurde das Ganze direkt wiederholt. Vor dem Spiel gegen Spanien soll die japanische Fußball-Nationalmannschaft der Herren dann gemeinsam One Piece: Stampede geschaut haben. Wieder mit Erfolg!

Spieler lassen sich inspirieren: Einer der Spieler namens Ritsu Doan hat sogar ein Statement abgegeben. Boa Hancock sei sein Lieblingscharakter aus One Piece. Der Fußballer liebe die Szene, in der Boa gegen Bullet kämpft und exakt dieser Moment habe auch sein Spiel an jenem Tag inspiriert.

Leider wurde die japanische Mannschaft dann durch Kroatien besiegt. Ob vor diesem Spiel auch „One Piece“ geschaut wurde, ist nicht überliefert. Aber wir gehen mal davon aus, dass nicht – sonst hätten die Fußballer höchstwahrscheinlich auch dieses Spiel für sich entschieden.

Wie motiviert ihr euch für Höchstleistungen? Schreibt uns eure besten Tricks in die Kommentare.