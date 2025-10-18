November 2025: Clair Obscur-Editionen mit exklusiven Inhalten erscheinen

Clair Obscur: Expedition 33, das von Sandfall Interactive entwickelte Rollenspiel, wird im November 2025 zwei neue Editionen erhalten. Diese sind speziell für Sammler gedacht und bieten neben physischen Kopien des Spiels zusätzliche Bonusinhalte, die thematisch zu Clair Obscur: Expedition 33 passen.

Details zu den neuen Editionen

Welche Editionen werden im November veröffentlicht? Die Lumiere Edition und die Mirror Edition des beliebten Spiels werden im kommenden Monat auf den Markt kommen. Die Lumiere Edition ist eine Neuauflage einer ursprünglich exklusiv bei GameStop erhältlichen Edition, die im Frühjahr 2025 schnell ausverkauft war. Diese wird nun am 11. November 2025 erhältlich sein.

Die Mirror Edition hingegen ist eine exklusive Veröffentlichung von Amazon und wird am 27. November 2025 erscheinen. Beide Editionen bieten einzigartige Inhalte und sind bereits im Vorverkauf verfügbar.

Inhalte der Lumiere Edition

Was bietet die Lumiere Edition? Diese Edition kostet 69,99 Euro und enthält eine physische PS5-Kopie des Spiels, ein 48-seitiges Hardcover-Artbook namens „The Expeditioner’s Journal“ sowie ein Steelbook mit den Charakteren Maelle, Gustave und der Paintress. Zudem sind 14 Bonus-Outfits für das Spiel enthalten.

Die Lumiere Edition richtet sich an Sammler und Fans des Spiels, die besonderen Wert auf physische Sammlerstücke und zusätzliche digitale Inhalte legen.

Inhalte der Mirror Edition

Was ist in der Mirror Edition enthalten? Die Mirror Edition kostet 59,99 Euro und bietet ebenfalls ein Steelbook, allerdings mit den Charakteren Verso und Alicia. Zudem sind ein exklusiver Pappschuber und drei Sammelkarten Teil des Pakets.

Ein wesentlicher Unterschied zur Lumiere Edition ist, dass die Mirror Edition sowohl für die PlayStation 5 als auch für die Xbox Series verfügbar ist. Allerdings fehlen hier das Artbook und die DLC-Outfits, die separat für 10,99 Euro erhältlich sind.

Vergleich der Editionen

Edition Preis Veröffentlichungsdatum Plattform(en) Extras Mirror Edition (Amazon Exklusiv) 59,99 € 27. November 2025 PS5, Xbox Series Steelbook mit Verso und Alicia Artwork

3 Sammelkarten

* Exklusiver Pappschuber Lumiere Edition (Ehemals GameStop Exklusiv) 69,99 € 11. November 2025 PS5 Steelbook mit Maelle, Gustave und der Paintress Artwork

„The Expeditioner’s Journal“ 48-seitiges Hardcover-Artbook

Digital Deluxe Upgrade DLC Pack

6 Outfits und Frisuren mit 6 zusätzlichen „Gommage“-Variationen

„Clair“ Outfit für Maelle

„Obscur“ Outfit für Gustave

Zukünftige Updates und Inhalte

Was kommt als Nächstes für Clair Obscur: Expedition 33? Um den jüngsten kommerziellen Erfolg des Spiels zu feiern, hat Sandfall Interactive kürzlich ein kostenloses Update für Clair Obscur: Expedition 33 angekündigt, das eine neue Location, zusätzliche Bosse und noch mehr Kostüme einführen wird.

Der genaue Veröffentlichungstermin für dieses Update steht noch aus, aber es verspricht, das Spielerlebnis weiter zu bereichern und den Spielern neue Herausforderungen und Inhalte zu bieten.

