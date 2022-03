Die Nintendo Switch Online-App dient als Erweiterung für Multiplayer-Games und wird für den Nintendo Voicechat und andere Mulitplayer-Funktionen gebraucht. Die App wurde schon im Juli 2017 gelauncht und ist sowohl für Android, als auch für iOS kostenlos verfügbar.

Nun, 5 Jahre später, kommen mit dem Update 2.0.0 endlich einige wichtige Funktionen dazu. Welche das sind und was die App jetzt mehr kann klären wir hier für euch.

Fokus liegt auf Online-Freundschaften

Sofern eine kostenpflichtige Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online eingegangen ist, kann die App mit dem eigenen Nintendo-Account verbunden werden. Wozu das Ganze? Der größte Nutzen besteht vermutlich in dem internen Voice-Chat, in dem auch eine Aufteilung in Teams erfolgen kann – schließlich soll das gegnerische Team beispielsweise bei Splatoon 2 nicht die eigene Strategie mitbekommen.

© Nintendo

Besonders spektakulär sind die Update-Inhalte eigentlich nicht. Vielmehr wurden nun endlich Funktionen zur App hinzugefügt, welche sich die Nutzer*innen vermutlich von vornherein gewünscht hätten. Hier eine kleine Auflistung der Änderungen an der App:

Änderung des App-Designs

Der Online-Status der Freunde kann eingesehen werden

kann eingesehen werden Die Sichtbarkeit des eigenen Online-Status ist nun einstellbar

ist nun einstellbar Einsehbarkeit des eigenes Freundes-Codes in der App

in der App Weitere kleine aber nicht weiter ausgeführte Änderungen

Leider ist es nicht möglich über die App neue Freunde hinzuzufügen oder andere Freundeseinstellungen festzulegen. Dafür wird noch immer die Konsole selbst benötigt.

Spielspezifische Services der Nintendo Switch Online-App

Nicht vom Update betroffen, aber trotzdem erwähnenswert, sind die spielspezifischen Services der App. So können zum Beispiel eigene auf dem Nintendo 3DS erstellte Designs an Animal Crossing: New Horizons gesendet werden und über das Smart-Gerät gesendete Nachrichten werden im Spiel angezeigt.

Bei Super Smash Bros. Ultimate können gepostete Bilder und Videos auf dem Smart-Gerät angesehen und von anderen Spielern erstellte Stages zum Download auf der eigenen Konsole vorgemerkt werden. Zudem bekommt man Mitteilungen zu bevorstehenden Events.

Für Splatoon 2 gibt es auch neben dem Voice-Chat sowohl Ranglisten und Arenen-Infos, als auch die eigenen Kampf- und Salmon-Run-Statistiken einzusehen.

Für das um Jahre verspätete Update der App und wieso es überhaupt noch dazu kam, gab es bisher keine weitere Erklärung seitens Nintendo. Immerhin lässt dieses kleine Update für die Zukunft auf weitere Features hoffen.