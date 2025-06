Nintendo Switch 2: Vorfreude auf Launch-Titel am 5. Juni 2025 mit Mario Kart World

Die Vorfreude auf die Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 am 5. Juni 2025 steigt, und viele Gamer fragen sich bereits, welche Spiele sie als erstes ausprobieren möchten. Eine Vielzahl an Titeln erwarten dich, die von beliebten Klassikern bis hin zu aufregenden neuen Abenteuern reichen. Egal, ob du ein Fan von Rollenspielen, Strategiespielen oder Action-Adventures bist, die Auswahl am ersten Tag ist beeindruckend.

Die vollständige Liste der Launch-Titel

Welche Spiele erscheinen mit der Nintendo Switch 2? Hier ist die vollständige Liste der Spiele, die zusammen mit der Konsole am 5. Juni 2025 veröffentlicht werden:

Mario Kart World

Deltarune

Yakuza 0 Director’s Cut

Nintendo Switch 2 Welcome Tour

Split Fiction

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition

– Nintendo Switch 2 Edition Arcade Archives 2: Ridge Racer

Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster

Civilization VII

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time – Nintendo Switch 2 Edition

Fast Fusion

Fortnite

Hitman: World of Assassination – Signature Edition

Hogwarts Legacy

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition

Nobunaga’s Ambition: Awakening Complete Edition

Puyo Puyo Tetris 2S

Rune Factory: Guardians of Azuma – Nintendo Switch 2 Edition

Shine Post: Be Your Idol!

Sonic X Shadow Generations

Street Fighter 6

Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars

Survival Kids

Highlights der Launch-Titel

Welche Spiele sind besonders hervorzuheben? Unter den Launch-Titeln sticht besonders Mario Kart World hervor, das eine neue Dimension im bekannten Rennspiel-Genre verspricht. Fans von The Legend of Zelda können sich auf Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition und Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition freuen, die beide ihre epischen Abenteuer auf die neueste Hardware bringen.

Warum sind diese Titel so besonders? Spiele wie Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time und Yakuza 0 Director’s Cut bieten sowohl neue Geschichten als auch überarbeitete Klassiker. Besonders die grafischen Verbesserungen und die Nutzung der neuen Hardware-Fähigkeiten der Switch 2 heben diese Titel hervor.

Neue Abenteuer und bewährte Klassiker

Welche Genres sind vertreten? Die Launch-Titel decken eine breite Palette von Genres ab. Von RPGs wie Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster zu Action-Adventures wie Cyberpunk 2077: Ultimate Edition und Strategiespielen wie Civilization VII, ist für jeden etwas dabei.

Ob du lieber Street Fighter 6 spielst, um dich in spannenden Kämpfen zu messen, oder in Hogwarts Legacy die magische Welt erkunden möchtest, die Auswahl ist riesig. Besonders spannend ist auch die Rückkehr von Arcade Archives 2: Ridge Racer, das nostalgische Gefühle weckt.

Fazit

Was erwartet dich mit der Nintendo Switch 2? Die Nintendo Switch 2 verspricht, mit ihrer vielfältigen Auswahl an Launch-Titeln, sowohl neue Spieler als auch langjährige Fans zu begeistern. Ob du dich auf neue Abenteuer einlässt oder bewährte Klassiker erneut erleben möchtest, der 5. Juni 2025 wird ein spannender Tag für die Gaming-Community.

Welche Spiele wirst du als erstes auf deiner neuen Nintendo Switch 2 ausprobieren? Teile deine Meinung und Vorfreude in den Kommentaren mit uns!