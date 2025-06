Nintendo Switch 2 veröffentlicht – Fans warten auf neue Nintendo Direct Ankündigungen

Die Nintendo Switch 2, Nintendos erste neue Konsole seit 2017, wurde am 5. Juni 2025 veröffentlicht. Mit dieser Einführung ist die Begeisterung für kommende Spiele und Exklusivtitel wie Donkey Kong Bananza und Kirby Air Riders auf einem Allzeithoch. Fans warten gespannt auf die nächste vollständige Nintendo Direct, die eine Mischung aus kommenden First- und Third-Party-Spielen für die Switch 2 präsentieren soll. Bisher hat Nintendo lediglich eine Donkey Kong Bananza-fokussierte Nintendo Direct für den 18. Juni 2025 angekündigt.

Erwartungen an die erste Nintendo Direct der Switch 2-Ära

Welche Spiele erwarten wir? Im Moment gibt es viele angekündigte Nintendo Switch und Switch 2 Spiele, die noch keine festen Veröffentlichungstermine haben. Dazu gehören Titel wie Drag x Drive, Metroid Prime 4: Beyond und Kirby Air Riders, die noch in diesem Jahr erscheinen sollen. Ebenso gibt es Spiele, die noch weiter in der Zukunft liegen, wie Hyrule Warriors: Age of Imprisonment und Rhythm Heaven Groove. Wir hoffen, dass die nächste Nintendo Direct uns genaue Veröffentlichungstermine für viele dieser Spiele liefert.

Welche neuen Nintendo Switch 2 Editionen wünschen wir uns? Die Nintendo Switch 2 Editionen bieten eine großartige Möglichkeit, die Spielesammlung der Switch 2 zwischen den großen Veröffentlichungen zu erweitern. Spiele wie Pikmin 4 könnten mit neuen Kampagnen oder zusätzlichen Steuerungsoptionen ausgestattet werden. Auch Super Mario Bros. Wonder könnte von dieser Behandlung profitieren. Es gibt viele First-Party-Spiele für die Switch, die für eine Neuauflage in Frage kommen, und wir erwarten einige dieser Editionen in den frühen Jahren der Switch 2.

Mehr ikonische Franchises auf der Switch 2

Welche Franchises könnten ihr Debüt auf der Switch 2 geben? Während viele bekannte Nintendo-Franchises bereits neue Spiele oder Switch 2 Editionen für die neueste Konsole von Nintendo haben, gibt es noch viele, die nicht angekündigt sind. Serien wie Animal Crossing, Fire Emblem und Splatoon fehlen noch in der Ankündigungsliste. Die nächste Nintendo Direct könnte der perfekte Ort sein, um solche Franchises für das Jahr 2026 anzukündigen.

Wird Mother 3 endlich lokalisiert? Kein Nintendo-Wunschzettel wäre vollständig ohne die Erwähnung von Mother 3. Fans des Kultklassikers für den Game Boy Advance fordern seit fast zwei Jahrzehnten eine Veröffentlichung im Westen. Vielleicht feiern wir zum 20. Jubiläum von Mother 3 endlich seine Veröffentlichung oder wir werden noch weitere 20 Jahre darauf warten müssen.

Fazit: Die Erwartungen der Community

Was erhoffen sich die Fans von der ersten vollständigen Nintendo Direct der Switch 2-Ära? Die Erwartungen sind hoch, da dies der Beginn einer neuen Konsolengeneration ist. Fans wollen mehr als nur ein weiteres Indie World oder Partner Showcase. Veröffentlichungstermine, neue Editionen und Überraschungsankündigungen könnten die Community begeistern.

Was erwartest du von der ersten Nintendo Direct der Switch 2? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!