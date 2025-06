Nintendo Switch 2 enthüllt – Top Spiele zum Launch mit 4K und neuen Features

Die Veröffentlichung der neuen Nintendo Switch 2 steht kurz bevor, und die Vorfreude unter den Gamern ist greifbar. Ab dem 5. Juni 2025 wird das neueste Mitglied der Nintendo-Familie verfügbar sein. Die Nintendo Switch 2 bietet eine beeindruckende Leistungssteigerung im Vergleich zu ihrem Vorgänger und unterstützt eine Auflösung von bis zu 4K bei 60 Bildern pro Sekunde im Dock-Modus. Diese Verbesserungen machen sie zu einer idealen Plattform für eine Reihe neuer und aufregender Spieletitel.

Die besten Spiele für den Start der Nintendo Switch 2

Welche Spiele sollte man sich am ersten Tag holen? Um das Potenzial der Nintendo Switch 2 voll auszuschöpfen, gibt es einige herausragende Spieletitel, die du dir zum Release nicht entgehen lassen solltest. Diese Titel nutzen die neuen Hardwarefähigkeiten der Konsole optimal aus.

Mario Kart World

Was macht Mario Kart World so besonders? Mario Kart World ist das erste exklusive Erstveröffentlichungsspiel für die Nintendo Switch 2 und bringt die beliebte Serie in eine völlig neue Richtung. Das Spiel führt einen offenen Weltansatz ein, in dem Spieler durch verschiedene Regionen fahren, um Rennen zu erreichen. Diese neuartige Herangehensweise bietet ein dynamisches und immersives Erlebnis, das durch die Möglichkeit, mit bis zu 24 Spielern gleichzeitig zu spielen, ergänzt wird.

Yakuza 0 Director’s Cut

Warum ist Yakuza 0 Director’s Cut eine gute Wahl? Die Yakuza-Serie ist bekannt für ihre packenden Geschichten und intensiven Kämpfe, und der Director’s Cut von Yakuza 0 ist der perfekte Einstieg in die Serie. Diese Version enthält neue Zwischensequenzen, erweiterte Charakterhintergründe und eine neue englische Sprachausgabe, die exklusiv für die Nintendo Switch 2 verfügbar ist.

Cyberpunk 2077 Ultimate Edition

Wie nutzt Cyberpunk 2077 die neue Hardware der Switch 2? Mit der Ultimate Edition von Cyberpunk 2077 erhält die Nintendo Switch 2 eine beeindruckende Darbietung ihrer Fähigkeiten. Das Spiel enthält die überarbeitete Version von Cyberpunk sowie die Phantom Liberty-Erweiterung. Durch den neuen Joy-Con 2 Mausmodus können Spieler präzise zielen und navigieren, was ein flüssiges Spielgefühl gewährleistet.

Split Fiction

Warum ist Split Fiction ein Muss für Koop-Fans? Split Fiction bietet ein einzigartiges kooperatives Spielerlebnis, bei dem zwei Spieler als Autoren agieren, die in ihren eigenen Geschichten gefangen sind. Dieses Spiel ist perfekt für die Nintendo Switch 2 konzipiert und bietet Plattform-Herausforderungen, Puzzles und actionreiche Kämpfe, die ihr gemeinsam meistern müsst. Dank des Friend’s Pass Features kann dein Freund kostenlos mitspielen, was das Spiel zu einem attraktiven Kauf macht.

Civilization VII

Was bietet Civilization VII auf der Switch 2? Civilization VII bringt die beliebte 4X-Strategie auf die Nintendo Switch 2 in voller Pracht. Die verbesserte Version bietet eine 4K-Auflösung bei 30 FPS im Dock-Modus und ermöglicht größere Karten und mehr Spieler. Der Joy-Con 2 Mausmodus erleichtert die Navigation durch die Menüs und macht die Switch 2 zur bevorzugten Plattform für dieses strategische Meisterwerk.

Die Auswahl an Spielen für die Nintendo Switch 2 zum Start ist beeindruckend und bietet für jeden Geschmack etwas. Egal, ob du auf rasante Rennen, packende Geschichten oder strategische Herausforderungen stehst, diese Titel sind der perfekte Start in die neue Konsolengeneration. Welche Spiele stehen auf deiner Liste? Teile es uns in den Kommentaren mit!