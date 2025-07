Nintendo ersetzt Mario-Stimmen – Das bedeutet es für die Fans

Die letzten zwei Jahre haben für das Mario-Franchise einige bedeutende Änderungen mit sich gebracht. Nintendo hat mehrere Sprecherrollen neu besetzt, beginnend mit Kevin Afghani, der Charles Martinet in den Rollen von Mario, Luigi, Wario und Waluigi ersetzt hat. Afghani, bekannt für seine Arbeit an Spielen wie Genshin Impact und Final Fantasy VII Rebirth, ist nun die neue Stimme dieser ikonischen Charaktere in Spielen wie Super Mario Bros. Wonder und Mario Kart World.

Charles Martinet, der von 1991 bis 2023 die Stimme von Mario war, hat sich von der Sprecherrolle zurückgezogen und ist nun der offizielle Markenbotschafter der Serie. Martinet ist auch bekannt für seine Rollen als Paarthurnax in The Elder Scrolls V: Skyrim und als Magenta in Dragon Ball seit 2022.

Neue Stimmen für Donkey Kong und Pauline

Wer sind die neuen Stimmen für Donkey Kong und Pauline? Nintendo hat Koji Takeda, bekannt als Donkey Kongs Stimme in der japanischen Version von The Super Mario Bros. Movie, offiziell als die neue Stimme von Donkey Kong in Mario Kart World und Donkey Kong Bananza bestätigt. Takeda wird in Donkey Kong Bananza von Jenny Kidd begleitet, die die jüngere Version von Pauline spricht. Pauline ist in diesem Spiel erst 13 Jahre alt.

Die erwachsene Pauline wird weiterhin von Kate Higgins gesprochen, die seit Super Mario Odyssey in dieser Rolle ist. Higgins bleibt vorerst als Paulines Stimme in zukünftigen Spielen erhalten, was den Fans ein Gefühl von Kontinuität gibt.

Princess Peach und Baby Peach

Welche neuen Stimmen gibt es für Princess Peach? Courtney Lin hat die Rolle der Princess Peach und Baby Peach in Mario Kart World übernommen. Zuvor wurde diese Rolle von Samantha Kelly gesprochen, die auch als die Stimme von Toad bekannt war. Lin ist in der Gaming-Welt keine Unbekannte und hat bereits in Spielen wie Pokémon Masters EX, Monster Hunter Wilds und Diablo IV ihre Stimme geliehen.

Diese Neubesetzungen werfen die Frage auf, warum Nintendo so viele Sprecherrollen neu besetzt hat. Viele spekulierten, dass Nintendo die Stimmen mehr mit The Super Mario Bros. Movie in Einklang bringen wollte. Bisher haben die neuen Sprecher jedoch weitgehend die etablierten Stimmen der vergangenen Mario-Spiele beibehalten.

Ein neuer Beginn mit Nintendo Switch 2

Warum ändert Nintendo die Stimmen zur Einführung der Switch 2? Mit dem Start der Nintendo Switch 2-Ära scheint Nintendo einen neuen Weg einzuschlagen. Die Mario-Charaktere hatten immer eine vertraute Stimmenbesetzung, und trotz der begrenzten Sprachanteile in den Spielen hofft man, dass die Änderungen für die Fans nicht zu abrupt wirken. Nintendo möchte den langjährigen Spielern das Gefühl geben, dass die Charaktere weiterhin vertraut klingen.

Wie stehst du zu den neuen Sprecherrollen für die Mario-Charaktere? Hättest du es vorgezogen, wenn Nintendo die bestehenden Stimmen beibehalten hätte? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!