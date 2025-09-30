Ninja Gaiden-Spiele verlassen Xbox Game Pass – Neue Titel folgen im Oktober

Heute verliert der Xbox Game Pass drei bemerkenswerte Titel aus der Ninja Gaiden-Reihe. Ab dem 30. September 2025 werden Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 und Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge nicht mehr im Xbox Game Pass verfügbar sein. Diese Spiele sind Teil der Ninja Gaiden: Master Collection, die seit Juni 2022 auf der Plattform zu finden war. Die Sammlung hat es geschafft, sich über drei Jahre lang auf dem Dienst zu halten, was für Drittanbieter-Spiele eine beachtliche Zeitspanne ist.

Warum verlassen diese Spiele den Xbox Game Pass?

Was sind die Gründe für das Entfernen der Spiele? Microsoft hat die Angewohnheit, alle zwei Wochen Spiele aus dem Xbox Game Pass zu entfernen. Diese Routine sorgt dafür, dass die Bibliothek regelmäßig aktualisiert wird. Die Entfernung dieser Spiele könnte mit Lizenzvereinbarungen zusammenhängen, die möglicherweise abgelaufen sind. Dies ist jedoch reine Spekulation, da Microsoft in der Regel keine genauen Gründe für das Entfernen von Spielen angibt.

Was bedeutet das für dich?

Welche Auswirkungen hat das Entfernen der Spiele für dich? Solltest du vorhaben, eines dieser Spiele zu spielen, bleibt dir nicht mehr viel Zeit. Wenn du bereits ein Fan der Ninja Gaiden-Reihe bist, ist es jetzt an der Zeit, diese Spiele zu genießen, bevor sie verschwinden. Für Neulinge könnte dies die letzte Möglichkeit sein, diese klassischen Action-Spiele ohne zusätzliche Kosten zu erleben.

Rückkehr der Ninja Gaiden-Reihe

Wann kehrt die Ninja Gaiden-Reihe zurück? Es gibt gute Nachrichten: Die Ninja Gaiden-Reihe wird nicht lange abwesend sein. Am 21. Oktober 2025 wird Ninja Gaiden 4 als Day-One-Titel für Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass-Mitglieder verfügbar sein. Dies bietet dir die Gelegenheit, die neueste Fortsetzung der Reihe direkt bei Veröffentlichung zu spielen.

Weitere neue Spiele im Xbox Game Pass

Welche anderen Spiele kommen im Oktober zum Xbox Game Pass? Neben Ninja Gaiden 4 werden am 23. Oktober 2025 auch Moonlighter 2: The Endless Vault und Bounty Star als Day-One-Releases verfügbar sein. Diese neuen Titel ergänzen die ständig wachsende Bibliothek und bieten dir frische Inhalte zum Entdecken.

Zukunftsausblick

Wie sieht die Zukunft des Xbox Game Pass aus? Der nächste Schwung an Spieleabgängen wird für den 16. Oktober 2025 erwartet. Microsoft wird voraussichtlich um den 7. Oktober 2025 herum weitere Details veröffentlichen. Zu den Neuerscheinungen an diesem Tag gehören Little Rocket Lab und Sopa – Tale of the Stolen Potato, die dem Xbox Game Pass hinzugefügt werden.

Welche Spiele wirst du vermissen, und auf welche neuen Titel freust du dich am meisten? Teile deine Gedanken in den Kommentaren unten!