Neues PS5-Update ermöglicht Seriennummer-Check direkt auf der Konsole – Firmware-Update 25.07-12.20.00

Sony hat ein neues, umfassendes Firmware-Update für die PlayStation 5 veröffentlicht, das mehr als nur Systemstabilität bietet. Das Update mit dem Codenamen 25.07-12.20.00 steht ab sofort zum Download bereit und hat eine Größe von 1,3 GB. Es bringt einige nützliche Neuerungen mit sich, die über die üblichen Stabilitätsverbesserungen hinausgehen.

Was bringt das neue PS5-Update?

Welche neuen Funktionen sind im Update enthalten? Eine der größten Neuerungen ist die Möglichkeit, die Seriennummer deiner Konsole ab sofort direkt über die PS5 zu überprüfen. Dies gilt sowohl für die Konsole als auch für die DualSense-Controller, die über USB oder Bluetooth verbunden sind.

Du kannst die Seriennummer deiner Konsole unter Einstellungen > System > Systemsoftware > Konsoleninformationen einsehen. Für den DualSense-Controller findest du die Seriennummer unter Einstellungen > Zubehör > Allgemein > Erweiterte Einstellungen > Seriennummer anzeigen.

Verbesserungen für den DualSense Edge Controller

Welche Verbesserungen gibt es für den DualSense Edge Controller? Die Gerätesoftware des DualSense Edge Controllers wurde aktualisiert, um die Stabilität zu verbessern. Dies ist besonders für Spieler wichtig, die auf präzise Steuerung angewiesen sind.

Darüber hinaus wurden die Nachrichten und die Benutzerfreundlichkeit auf einigen Bildschirmen verbessert. Dies trägt dazu bei, dass die PS5-Benutzeroberfläche intuitiver und reaktionsschneller wird.

Systemleistung und -stabilität

Wie wirkt sich das Update auf die Systemleistung aus? Sony hat auch die Systemsoftware-Leistung und -stabilität der PS5 verbessert. Obwohl es sich hierbei um eine regelmäßig auftretende Veränderung handelt, zeigen die Details dieses Updates, dass es mehr als nur ein typisches Stabilitätsfix ist.

Die PlayStation 5 ist bekannt für ihre leistungsstarke Hardware, darunter eine speziell angepasste SSD für schnelles Datenstreaming und eine AMD-GPU, die 4K-Auflösungen bei bis zu 120 Bildern pro Sekunde unterstützt. Diese neue Firmware soll sicherstellen, dass das System weiterhin reibungslos funktioniert und die Hardware optimal genutzt wird.

Fragen an die Community

Abschließend bleibt die Frage, welche großen Verbesserungen Sony in der Zukunft für die PS5 vornehmen könnte. Was würdest du dir von Sony für zukünftige Updates wünschen? Teile deine Gedanken in den Kommentaren unten!