Neuer SHiFT-Code in Borderlands 4 – Bis November 2025 Goldene Schlüssel sichern!

Borderlands 4, das neueste Action-Rollenspiel von Gearbox Software, bietet eine spannende Möglichkeit für dich, neue Beute zu ergattern. Das Spiel, das im September 2025 veröffentlicht wurde, setzt die beliebte Borderlands-Serie fort und bringt dich auf den Planeten Kairos, wo du als einer von mehreren neuen Kammer-Jägern gegen den Tyrannen Timekeeper kämpfst.

Ein wichtiges Feature in Borderlands 4 sind die SHiFT-Codes, die dir Zugang zu wertvollen In-Game-Items gewähren. Diese Codes sind besonders für Spieler interessant, die nicht mehr so häufig spielen, aber dennoch von den Belohnungen profitieren möchten. Aktuell gibt es einen neuen SHiFT-Code, der dir drei goldene Schlüssel einbringt.

Wie löst du den neuen SHiFT-Code ein?

Wie kannst du den neuen SHiFT-Code nutzen? Bis zum 18. November 2025 hast du die Möglichkeit, den neuesten SHiFT-Code einzulösen. Der Code 3ZRBB-WCWZJ-5RJ3W-JJB33-JWBHS kann entweder über die Webseite von SHiFT oder direkt im Spiel eingelöst werden. Diese goldenen Schlüssel ermöglichen dir das Öffnen von goldenen Truhen in den Hub-Zonen von Kairos, wodurch du an legendäre Gegenstände gelangen kannst, ohne einen Bosskampf bestreiten zu müssen.

Im Gegensatz zu früheren SHiFT-Codes, die oft nur einen goldenen Schlüssel boten und schnell abliefen, gibt dir dieser Code eine ganze Woche Zeit zur Einlösung. Das ist eine großartige Gelegenheit, falls du noch auf der Suche nach neuen, mächtigen Items bist.

Weitere aktuelle SHiFT-Codes in Borderlands 4

Welche SHiFT-Codes sind derzeit gültig? Neben dem oben erwähnten Code gibt es noch weitere SHiFT-Codes, die du in Borderlands 4 einlösen kannst. Hier sind einige der aktuellen Codes:

JS63J-JSCWJ-CFTBW-3TJ3J-WJS5R – Break Free Pack

JZ6BJ-SBR5J-WF3BK-BT3BB-TX9HB – Amon’s Kultklassiker-Skin

TZXT3-XJXCB-CXBJW-BTTJT-9SK6B – Rafa’s Sparretter-Skin

J96JT-BCXKT-C6JJ5-JTJBB-BZTXJ – Harlowe’s Maliwannabee-Skin

BZ6JJ-CB6CT-WXJJW-3TT3B-56FZ5 – Vex’s Massenmarkt-Appell-Skin

3S6BB-ZXT93-KRT3W-BT3T3-JW6TZ – Gourd Your Loins Head und Hex Appeal Skin

Freue dich auf neue Inhalte mit dem ersten Bounty Pack

Was erwartet dich im ersten DLC von Borderlands 4? Ab dem 20. November 2025 kannst du dich auf das erste Bounty Pack von Borderlands 4 freuen: How Rush Saved Mercenary Day. Diese festliche Erweiterung bringt eine neue Hauptmission, einen Bosskampf und mehrere frische legendäre Items mit sich. Zudem führt sie ein Fortschrittssystem für Tresorkarten ein, mit dem du durch tägliche und wöchentliche Herausforderungen neue Köpfe, Skins, Waffen und Fahrzeugkosmetik freischalten kannst.

Die Erweiterung markiert den Beginn der Post-Launch-Inhalte von Borderlands 4, und es sind weitere saisonale Bounty Packs in den kommenden Monaten zu erwarten. Diese werden die Geschichte des Spiels weiter ausbauen und neue Herausforderungen für dich bereithalten.

Was hältst du von den neuen SHiFT-Codes und der bevorstehenden Erweiterung? Teile deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren!