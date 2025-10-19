Neue SHiFT-Codes in Borderlands 4 – Goldene Schlüssel und Waffen sichern!

Für alle Fans von Borderlands 4 gibt es aufregende Neuigkeiten: Du hast die Möglichkeit, bis zum 20. Oktober 2025 drei neue SHiFT-Codes einzulösen. Diese Codes sind eine großartige Gelegenheit, um Golden Keys zu erhalten, die dir im Spiel Zugang zu begehrten legendären Waffen verschaffen. Die Golden Keys können verwendet werden, um Goldene Truhen in den großen Siedlungen des Spiels wie Belton’s Bore, Carcadia, The Lockaway und The Launchpad zu öffnen.

Wie du die SHiFT-Codes einlösen kannst

Wie funktioniert die Code-Einlösung? Um die SHiFT-Codes einzulösen, musst du dein Spielkonto mit der SHiFT-Website verbinden. Dies ist ein einfacher Prozess, bei dem du die Codes eingeben oder kopieren und einfügen kannst, um sie zu überprüfen. Sobald die Codes bestätigt wurden, kannst du auswählen, auf welcher Plattform du die Belohnung erhalten möchtest.

Nach dieser Auswahl findest du die neuen Golden Keys in deinem Borderlands 4-Inventar unter dem Tab mit dem Dollarzeichen, das deine Währung anzeigt.

Die Bedeutung der SHiFT-Codes

Warum sind SHiFT-Codes für Borderlands-Fans wichtig? SHiFT-Codes sind seit langem ein fester Bestandteil der Borderlands-Serie und bei der Community besonders beliebt. Sie bieten dir die Möglichkeit, ohne zusätzliche Kosten an seltene und mächtige Gegenstände zu gelangen. Seit dem Start von Borderlands 4 waren Gearbox und CEO Randy Pitchford sehr großzügig und haben zahlreiche Codes bereitgestellt.

Wenn du die aktuelle Frist bis zum 20. Oktober 2025 verpasst, musst du dir keine Sorgen machen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass weitere SHiFT-Codes in der nächsten Woche verfügbar sein werden, sodass du erneut die Chance hast, Golden Keys zu erhalten.

Community-Challenges und spezielle Skins

Welche Herausforderungen gibt es derzeit? Neben den SHiFT-Codes gibt es auch Community-Herausforderungen, bei denen du spezielle Jäger-Skins freischalten kannst. Aktuell gibt es die Herausforderung, bis zum 19. Oktober 2025 insgesamt 350.000 Verträge als Jäger zu erfüllen, um den SHiFT-Code für Harlowes Maliwannabee-Skin zu erhalten. Weitere Skins wie Rafas Sparerschmaus und Amons Kultklassiker sind bereits als Belohnung für frühere Herausforderungen verfügbar.

Diese Herausforderungen bieten eine zusätzliche Motivation, sich aktiv in der Community zu engagieren und exklusive Belohnungen zu sichern, die sonst nicht erhältlich wären.

Fazit

Falls du ein begeisterter Borderlands 4-Spieler bist, lohnt es sich definitiv, die aktuellen SHiFT-Codes zu verwenden und an den Community-Challenges teilzunehmen. Die Frist für die Einlösung der aktuellen Codes endet am 20. Oktober 2025, also zögere nicht zu lange. Es ist eine hervorragende Gelegenheit, deine Sammlung an legendären Waffen und exklusiven Skins zu erweitern.

Was denkst du über die SHiFT-Codes und die aktuellen Herausforderungen? Teile deine Meinung in den Kommentaren!