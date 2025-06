Neue Immunitätsmethode in The Last of Us entdeckt – birgt moralische Fragen

In der faszinierenden Welt von The Last of Us stellt der Cordyceps-Pilz eine gewaltige Bedrohung dar. Die Evolution dieser Pilzinfektion hat den Überlebenden vor zahlreiche Herausforderungen gestellt. Doch eines der größten Probleme scheint eine offensichtliche Lösung zu haben, die bisher kaum Beachtung fand. In der kürzlich abgeschlossenen zweiten Staffel der Serie hat Ellie, gespielt von Bella Ramsey, endlich Abby gefunden, um Rache für Joels Tod zu nehmen. Die Serie hat erneut die dunklen Aspekte der menschlichen Natur und die scheinbar unbesiegbaren antagonistischen Pilze hervorgehoben.

Die zweite Staffel von The Last of Us beleuchtete die komplizierte Vater-Tochter-Beziehung zwischen Joel und Ellie, nachdem Ellie herausfand, dass Joel sie bezüglich der Ereignisse in Salt Lake City belogen hatte. Ellies Immunität gegen den Cordyceps machte sie zu einer einzigartigen Hoffnung auf eine mögliche Heilung. Ein Firefly-Arzt plante, aus ihrem Hirngewebe ein Heilmittel zu entwickeln, was jedoch ihren Tod bedeutet hätte. Joel rettete sie, indem er fast alle Fireflies, einschließlich des Arztes, Abbys Vater, tötete, was scheinbar die Möglichkeit, ein Heilmittel zu schaffen, zunichte machte. Doch genau das ist nicht der Fall.

Die Möglichkeit der Immunität

Wie könnte eine neue Generation immun werden? Der Schlüssel zu einer möglichen Immunität könnte in Ellies Geburt liegen. Während der Eröffnungsmomente des Finales der ersten Staffel wird gezeigt, dass Ellies Mutter, Anna, von einem Infizierten gebissen wurde, während sie Ellie zur Welt brachte. Der Biss erfolgte, bevor die Nabelschnur durchtrennt wurde, was bedeutete, dass Cordyceps von Geburt an in Ellies Körper wuchs und sie gegen Neuinfektionen immun machte. Dies zeigt, dass es theoretisch möglich wäre, dass auch andere Neugeborene immun werden, wenn ihre Mütter während der Geburt infiziert würden.

Das Konzept, dass Neugeborene durch eine infizierte Mutter immun werden könnten, ist zwar tragisch, eröffnet jedoch eine mögliche Lösung für eine zukünftige Immunisierung der Menschheit. Dina, Ellies Freundin, ist in der zweiten Staffel schwanger. Sollte sie während der Geburt gebissen werden, könnte dies ein neues immunes Kind hervorbringen. In der Videospielvorlage bringt Dina einen Sohn zur Welt, den sie Jesse Jr. nennt. Doch das Schicksal von Ellie, Dina und dem Baby ist in der HBO-Adaption noch ungewiss.

Die moralische Dilemma

Ist der Preis der Immunität zu hoch? Während die Idee, dass neue Generationen immun geboren werden könnten, Hoffnung bietet, wirft sie auch ernste moralische Fragen auf. Ist es ethisch vertretbar, dass Mütter ihr Leben riskieren, um ein immunes Kind zu gebären? Diese Frage spiegelt die Komplexität und die dunklen moralischen Dilemmata wider, die The Last of Us so fesselnd machen. Ellie ist der lebende Beweis, dass diese Methode funktioniert, doch sie bleibt eine umstrittene und potenziell zerstörerische Lösung.

Die Serie hat immer wieder gezeigt, dass die Überlebenden in einer Welt, die von Infektionen und menschlicher Grausamkeit geplagt ist, schwierige Entscheidungen treffen müssen. Die Vorstellung, dass neue Generationen durch solch tragische Umstände immun werden könnten, fügt sich nahtlos in die komplexe Erzählung von The Last of Us ein.

Die dritte Staffel von The Last of Us, die sich auf Abby konzentrieren wird, könnte möglicherweise dieses Thema weiter erforschen. Es bleibt abzuwarten, wie die Serie diese moralischen und ethischen Fragen aufgreifen wird und welche Lösungen die Charaktere in ihrer von Pilzen dominierten Welt finden werden.

Was denkst du? Hätte Joel die Fireflies ihre Arbeit machen lassen sollen, um ein Heilmittel zu entwickeln? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!