Neue Harry Potter Serie: Jüngere Dursleys und Malfoys bringen frischen Wind

Die Ankündigung von HBO zu den neuen Besetzungen der Harry Potter TV-Serie bringt frischen Wind in die magische Welt. Neun neue Schauspieler wurden bekannt gegeben, darunter die Dursleys und die Malfoys, die Harrys Leben oft erschweren. Daniel Rigby wird die Rolle des Onkel Vernon Dursley übernehmen, während Bel Powley als Harrys Tante Petunia zu sehen sein wird. Lox Pratt wurde als Harrys Schulrivale Draco Malfoy besetzt, und Johnny Flynn wird Dracos Vater Lucius spielen.

Ein neuer Ansatz für die Dursleys und Malfoys

Was ist neu an der Besetzung der Dursleys und Malfoys? Die neue Besetzung ist in vielerlei Hinsicht näher an den ursprünglichen Romanen als die Filmversionen. Rigby und Powley sind jünger und entsprechen eher den Altersangaben aus den Büchern. Diese Entscheidung könnte die Dynamik und die Beziehung zu Harry in der Serie neu beleben. Draco Malfoy ist bereits in einer frühen Phase besetzt worden, was darauf hindeutet, dass die Serie möglicherweise Kapitel wie das „Mitternachtsduell“ adaptieren wird, das in den Filmen weggelassen wurde.

Interessanterweise wurde auch Lucius Malfoy schon jetzt angekündigt, obwohl er erst im zweiten Buch der Reihe eingeführt wird. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Serie seine Figur früher einführen möchte, um die Handlung zu vertiefen. Die Wahl von Pratt und Flynn als Draco und Lucius verspricht eine spannende Darstellung der arroganten Hexenmeister.

Neue Gesichter und vertraute Charaktere

Welche anderen Charaktere wurden besetzt? Katherine Parkinson übernimmt die Rolle von Molly Weasley, einer der beliebtesten Figuren der Bücher. Durch Parkinsons rote Haare und ihre Altersanpassung an die Buchvorlage wird die Darstellung authentischer. Bertie Carvel wurde als Zaubereiminister Cornelius Fudge besetzt. Ebenfalls neu dabei sind Leo Earley als Seamus Finnigan, Alessia Leoni als Parvati Patil und Sienna Moosah als Lavender Brown.

Diese Besetzungen zeigen, dass die Serie darauf abzielt, sowohl die Charaktere als auch ihre Geschichten in einem neuen Licht zu präsentieren. Die Alterung der Charaktere scheint ein zentrales Element zu sein, das die Serie von den Filmen abheben soll. Dies könnte vor allem bei Molly Weasley eine interessante Entwicklung sein, da sie in den Büchern als junge Mutter dargestellt wird.

Ein Blick in die Zukunft der Serie

Wann können wir mit der Premiere der Serie rechnen? Die Harry Potter TV-Serie befindet sich derzeit in der Produktionsphase und wird voraussichtlich 2026 auf HBO und HBO Max Premiere feiern. Die Hauptrollen sind ebenfalls bereits besetzt: Dominic McLaughlin wird Harry spielen, Arabella Stanton ist als Hermine zu sehen, und Alastair Stout übernimmt die Rolle von Ron. Ein genaues Erscheinungsdatum wurde noch nicht bekannt gegeben, aber die Vorfreude auf diese Neuinterpretation der beliebten Reihe wächst stetig.

Während die Filme weiterhin auf Max gestreamt werden können, sorgt die Ankündigung der neuen Serie für frische Diskussionen unter den Fans. Es bleibt abzuwarten, wie die Serie die bekannten Geschichten neu interpretiert und welche neuen Akzente sie setzt.

Was denkst du über die neuen Besetzungen und die geplanten Änderungen in der Serie? Teile deine Gedanken und Erwartungen in den Kommentaren!